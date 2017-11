Kaufvotum für Heidelberger Druck

Die Aktie von Heidelberger Druck kletterte am 04. Oktober auf ein neues 5-Jahres-Hoch bei 3,58 Euro - damit summiert sich der Kursgewinn in den vergangenen 6 Monaten auf 39,5%. Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Heidelberger Druck auf "Buy" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Analyst Richard Schramm betonte in einer Branchenstudie vom Montag den im September...