Kaufsignal bei Mondelez International!

Weitere Suchergebnisse zu "Mondelez International":

In der letzten Woche berichtete Robert Sasse, dass es bei Mondelez International derzeit recht vielversprechend aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Auch wenn Mondelez International in Deutschland weniger bekannt ist, sehen Chartanalysten die Aktie in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Die Entwicklung! Die Kurse sind von 20 Euro bis auf zeitweise 50 Euro nach oben gestiegen. Nur in den Jahren 2016 bis 2018 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.