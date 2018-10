Nach dem Kaufrausch kommt der Kater - Black Friday, ein schwarzer Tag für Wirtschaft und Gesellschaft

Wirtschaftsexperte Roman Kmenta ruft zur Kundgebung auf!Wien (ots) - Mit einem Trauerzug, bei dem ein Sarg durch dieWiener Mariahilfer Straße getragen wird, findet am 23. November 2018anlässlich des Black Friday das symbolische Begräbnis vonWirtschaftlichkeit, Qualität, Service und Wert statt. Initiator undWirtschaftsexperte Mag. Roman Kmenta will mit dieser Aktion vorlangfristigen Folgen warnen.Überall wirbt der Handel mit aggressiven Preisaktionen.Konsumenten orientieren sich immer öfter nur am Preis. Dadurchschaden Aktionstage wie der Black Friday der Wirtschaft. VieleUnternehmen können sich Black Friday Rabatte nicht leisten, aberbemerken das zu spät!"Selbstverständlich ist man als Kunde froh, wenn man einSchnäppchen ersteht. Doch durch diesen Trend zu immer billigerbleiben Qualität und Wirtschaftlichkeit auf der Strecke. Und dasgefährdet Unternehmen und damit auch Arbeitsplätze," warntWirtschaftsexperte Mag. Roman Kmenta.Genau gegen diese Ausverkaufsaktionen richtet sich die Kundgebungam 23. November. Der Trauerzug beginnt am Anfang der MariahilferStraße (Christian-Broda-Platz) und endet am Museumsplatz mit einerGrabrede.Gleichzeitig soll die Kundgebung als "Walk for Value" verstandenwerden, um auf die Bedeutung des Wertes in der Wirtschafthinzuweisen."Es ist mir ein Anliegen, ein Umdenken in Richtung mehr Wert stattweniger Preis anzustoßen. Denn kompetente Beratung und hochwertigeProdukte schlagen Billigpreise in jeder Hinsicht und wirken demRabattwahn entgegen," so der Initiator Roman Kmenta.Veranstalter/in: [Roman Kmenta] (https://www.romankmenta.com/) /unterstützt von: [UNVERGESSEN Bestattung e.U](http://www.unvergessen-bestattung.at/). und [BlütenStil e.u.](http://www.bluetenstil.at/)Kundgebung anlässlich des Black FridayDatum: 23.11.2018, 14:00 - 17:00 UhrOrt: Mariahilfer Straße Christian-Broda-Platz entlang derMariahilfer Straße bis zum Museumsplatz1070 WienUrl: https://www.romankmenta.com/black-friday-2018-demo/Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Claudia Nedbal-Plosinjak+43 699 10 64 35 30service@romankmenta.comwww.romankmenta.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31687/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Roman Kmenta, übermittelt durch news aktuell