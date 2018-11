"Kaufmann im E-Commerce": 5 Fragen rund um den neuen Ausbildungsberuf (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Algorithmen, Conversions, Keywords und Rankings sind Buzzwörter,die heutzutage nicht mehr wegzudenken sind. E-Commerce ist dieZukunft - auch beim digitalen Handelsunternehmen QVC. Als einer derersten bietet der Versandhändler seit 1. September 2018 die neueAusbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau im E-Commerce an.Von der elektronischen Datenverarbeitung überBig-Data-Technologien bis hin zu Robotik: DiverseDigitalisierungsprozesse revolutionieren unseren Alltag - undbeeinflussen unser Leben kontinuierlich. Diese gesellschaftlichenVeränderungen hat QVC als modernes, digitales Handelsunternehmen imBlick und verfolgt fortlaufend aktuelle Trends und Entwicklungen. Mitdem Ziel, seinen Kunden den besten Service im Rahmen einesplattformübergreifenden Einkaufserlebnisses zu bieten, setzt dasMultichannel-Unternehmen auf E-Commerce. Doch bisher gab es in diesemBereich keine offiziellen Ausbildungsmöglichkeiten. Das hat sich indiesem Jahr durch die neue IHK-Ausbildung zum Kaufmann/zur KauffrauE-Commerce geändert und QVC bildet seit September bereits die erstenbeiden Azubis aus."Wer als Online-Händler an der Spitze bleiben will,braucht qualifizierten Nachwuchs", so Katrin Huke, Manager E-Commerce und Social Media. "Mit dem neuen Ausbildungsberuf gehen wirden richtigen Schritt in die Zukunft. Denn Fakt ist: E-Commerce nimmtdurch die digitale Transformation einen immer größeren Stellenwertein. Es ist deshalb sehr wichtig, heute schon die Fachkräfte vonmorgen auszubilden."Zum Start der Ausbildung beantwortet QVC die 5 wichtigsten Fragenrund um den neuen Ausbildungsberuf:1. Brauchen wir einen neuen Ausbildungsberuf?Ja, denn E-Commerce wächst stetig und die Digitalisierungverändert dabei nicht nur den Einzelhandel, sondern auch dieAnforderungen an das Personal. Der Bedarf nach qualifiziertenFachkräften steigt, doch bislang sind die meisten in diesem BereichAutodidakten und haben keine qualifizierte Schulung durchlaufen.Durch E-Commerce entstehen neue Tätigkeitsfelder und Geschäftsmodellemit eigenen Arbeitsweisen und Vorgängen, für die eigeneAusbildungsinhalte notwendig sind. Und genau hier setzt dieAusbildung "Kaufmann im E-Commerce" an: Sie bietet den Auszubildendendie Möglichkeit, sich in diesem Bereich praktisches Know-howanzueignen und sich so umfassend zu qualifizieren.2. Was lernt ein Kaufmann im E-Commerce?Der dreijährige duale Ausbildungsberuf bietet eine modernekaufmännische Qualifikation, die auf digitale Geschäftsmodelleausgerichtet ist. Die Inhalte der Ausbildung decken dabei alleweb-relevanten Themen wie Onlineshop Management, Online- und Social-Media-Marketing, die Gestaltung der Kundenkommunikation,Keyword-Recherchen oder die Analyse von Prozessabläufen ab.3. Machen das nicht sowieso schon IT-Kräfte? Oft übernehmenIT-Fachkräfte fachfremde Aufgaben, wie etwa die Erstellung vonVerkaufsanalysen. Doch genau hierfür sollen die spezifisch geschultenE-Commerce- Kaufleute zuständig sein - denn das entlastet nicht nurden IT-Bereich, sondern gewährleistet auch eine optimale Qualität, dadie Fachkräfte nach der Ausbildung mit spezifischen Kompetenzenausgestattet sind.4. Können E-Commerce-Kaufleute nur bei Onlinehändlern arbeiten?Der neue Beruf wird schwerpunktmäßig im Einzel-, Groß- undAußenhandel ausgebildet. Aber auch für andere Branchen, wiebeispielsweise im Tourismus, in der Versicherungswirtschaft, imHandwerk, bei Dienstleistungsanbietern sowie bei Großhändlern oderImporteuren kann der neue Beruf infrage kommen. In allen diesenBereichen werden E-Commerce-Kompetenzen immer wichtiger, sodass auchhier die Nachfrage an gut ausgebildeten Fachkräften stetig steigenwird.5. Können im Bereich E-Commerce in Zukunft nur noch spezifischausgebildete Kaufleute arbeiten?Nein. Allerdings weisen die im E-Commerce ausgebildeten Kaufleutespezielle Kompetenzen auf, die perfekt auf den Online-Handelzugeschnitten sind. Durch das spezifische Know-how werden sie für diePositionen im Bereich E-Commerce als Bewerber besonders gefragt sein. 