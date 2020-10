Neckarsulm (ots) - Rund 101.000 Verbraucher haben von Mai bis September 2020 an der jährlichen Online-Verbraucherumfrage "Händler des Jahres 2020/2021" teilgenommen. Zum 9. Mal in Folge hat Kaufland den ersten Platz in der Kategorie "Supermärkte" erreicht. "Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer Arbeit, über die wir uns sehr freuen. Wir sehen den Preis aber auch als Auftrag für die Zukunft", so Ralf Imhof, Geschäftsleitungsvorsitzender Deutschland. "Wir werden weiterhin alles dafür geben, den Erwartungen unserer Kunden zu entsprechen, und auf ihre Wünsche eingehen."Zur UmfrageDie Online-Verbraucherumfrage wird von Q&A Research BV durchgeführt. Die Konsumenten bewerteten im Befragungszeitraum von 28. Mai bis 3. September die Unternehmen qualitativ im Hinblick auf zehn unterschiedliche Kriterien: Produktauswahl, Hilfsbereitschaft und Service, Erfahrung und Bereitstellung von Informationen, Kauferlebnis, Preis und Erscheinungsbild. Die Umfrage ist europaweit eine der größten Verbraucherbefragungen.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse (http://www.kaufland.de/presse).Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Alisa Götzinger, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-921487, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell