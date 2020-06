Kaufland weitet Nutri-Score-Kennzeichnung aus (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Kaufland weitet die Nährwertkennzeichnung Nutri-Score international und auf eine zweite Eigenmarke aus. Nach der Einführung im Januar für Produkte von K-Bio erhalten nun alle Produktverpackungen von K-take it veggie die Nutri-Score-Bewertung. Das Unternehmen führt die Kennzeichnung in allen rund 1.300 Filialen in Deutschland und Europa ein. Damit geht das Unternehmen den nächsten Schritt für mehr Produkttransparenz und Verbraucherfreundlichkeit. Anhand des Nutri-Scores können sich Konsumenten mit einem Blick über die Nährwertzusammensetzung eines Produktes informieren.Vorreiter für ProdukttransparenzKaufland zählt zu den ersten Händlern, die ihre Eigenmarken mit dem Nutri-Score kennzeichnen. Bislang ist die Angabe freiwillig. "Als Einzelhändler möchten wir unseren Kunden die Produktauswahl erleichtern. Der Nutri-Score ist informativ und leicht verständlich. Deshalb warten wir nicht, bis die Kennzeichnung eine gesetzliche Vorgabe wird, sondern handeln bereits jetzt", sagt Lena Munk, Geschäftsführerin Einkauf International.Kennzeichnungen im Markt und onlineNach K-Bio erhalten alle Produktverpackungen von K-take it veggie sukzessive die Nutri-Score-Bewertung. Kaufland setzt die Kennzeichnung in all seinen Filialen in Deutschland und dem europäischen Ausland um. Unter kaufland.de/sortiment können sich Kunden bereits jetzt über die Nutri-Score-Bewertung der einzelnen Artikel informieren.Nutri-Score in fünf StufenDer Nutri-Score ist eine fünfstufige, farbige Nährwertkennzeichnung mit den Buchstaben A in Dunkelgrün bis E in Rot. A steht dabei für eine günstige, E für eine ungünstige Nährwertzusammensetzung. Angaben zum Energiegehalt und zu Nährwerten wie Fett, Zucker und Salz müssen bereits EU-weit auf den Lebensmittelverpackungen stehen. Ob ein Produkt insgesamt eine günstige Zusammensetzung aufweist, ist aber nicht auf einen Blick zu erkennen. Der Nutri-Score übernimmt diese Einordnung.Über KauflandKaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit rund 1.300 Filialen und rund 132.000 Mitarbeitern in acht Ländern. Ob in Deutschland, Polen, Tschechien, Rumänien, der Slowakei, Bulgarien, Kroatien oder der Republik Moldau, überall steht Kaufland für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf.Bundesweit betreibt Kaufland rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-657790, presse@kaufland.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111476/4638312OTS: KauflandOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell