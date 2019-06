Kaufland unterstützt das Digital-Projekt der Tafeln (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Das Projekt "Tafel macht Zukunft - gemeinsam digital" der TafelDeutschland soll noch mehr Nahrungsmittel vor dem Müll retten.Kaufland unterstützt als Partner das Projekt in der Pilotphase."Als Handelsunternehmen nehmen wir den verantwortungsbewusstenUmgang mit Lebensmitteln sehr ernst. Mit der Tafel Deutschlandarbeiten wir bereits seit vielen Jahren zusammen. Unsere Filialentragen so aktiv zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung und zurUnterstützung bedürftiger Menschen in Deutschland bei", sagt LaviniaKochanski, Leiterin Nachhaltigkeit.Um die Lebensmittelrettung zu vereinfachen und zukünftig noch mehrNahrungsmittel vor dem Müll zu retten, wurde das Projekt "Tafel machtZukunft - gemeinsam digital" gestartet. Gefördert wird es durch dasBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Die TafelDeutschland entwickelt mit ihren Projektpartnern eineOnline-Plattform, die sogenannte "eco-Plattform". Diese soll dieVernetzung von Tafeln, Handel und Herstellern verbessern.Mit der Nutzung der Plattform soll es den Tafeln undLebensmitteleinzelhändlern wie Kaufland ermöglicht werden, insgesamtmehr Lebensmittel zu retten: Die Arbeit aller Beteiligten wirdvereinfacht und die Weitergabe an bedürftige Menschen zielgenau undbedarfsgerecht gestaltet. So werden beispielsweise durch dieOptimierung der Routenplanung Zeit und Kosten für die Tafelneingespart.Über KauflandKaufland nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung ernst undengagiert sich in sozialen und ökologischen Projekten, wiebeispielsweise durch die Kooperation mit den deutschen Naturparken.Bei der Aktion "Aufrunden bitte!" kommt jeder gespendete Cent zu 100Prozent gemeinnützigen Projekten zur Förderung benachteiligter Kinderund Jugendlicher in Deutschland zugute.Kaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Inden Zielen und Prozessen bei Kaufland ist das Engagement im BereichNachhaltigkeit (CSR) tief verankert. Die Initiative "Machen macht denUnterschied" spiegelt die Haltung und die Identität von Kauflandwider. Dies drückt sich auch in den verschiedenen CSR-Maßnahmen undAktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der Themenfelder Heimat,Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zumMitmachen auf, denn nur durchs Mitmachen kann die Welt ein Stückchenbesser werden.Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigtrund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles fürden täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe,die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unterwww.kaufland.de.Unsere Pressemeldungen und Fotos zum Download finden Sie unterwww.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Heike Bradatsch, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Tel. 07132 94-688447, presse@kaufland.de,www.kaufland.de/presseOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell