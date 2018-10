Kaufland stellt bundesweit einmaliges Kaninchen-Projekt vor / Wie können Tierkomfort und Umweltschutz mit Wirtschaftlichkeit verbunden werden? (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Kaufland hat vor Vertretern des Handels und des EU-Parlaments seinaktuelles Projekt zur Verbesserung des Tierschutzes bei derKaninchenhaltung vorgestellt. Die Initiative des Lebensmittelhändlersist bundesweit bisher einmalig.Die Verbesserung des Tierwohls steht seit Jahren auf der Agendavon Kaufland. Aus einem Pilotprojekt mit dem Zulieferer Bauer voreinigen Jahren entwickelte sich bereits ein europaweiter Standard,der Käfighaltung unterbindet.Das aktuelle Projekt (kurz: EIP-Agri Kaninchen) verbessert dieHaltung der Kaninchen weiter. Ein neues System von miteinanderverbundenen Boxen und verschiedenen Ebenen gibt Jungtieren undMüttern viel Freiraum. Sobald das entsprechende Alter erreicht ist,werden die Kaninchen durch die Herausnahme von Zwischenwänden inGruppen zusammengeführt. Diese Haltung entspricht dem Sozialverhaltender Kaninchen und stellt ihnen mehr Platz zur Verfügung."Gleichzeitig verbessert das Projekt die internationaleWettbewerbsfähigkeit der Erzeuger. Qualitätsprogramme setzen sich inder Regel gegen reine Produktivitätssteigerung durch", ergänztAndreas Schopper, Leiter Einkauf bei Kaufland.Das Projekt wurde EU-Parlamentariern gestern beim Herbstfest desdeutschen Einzelhandels vorgestellt.EIP-AgriEIP-Agri steht für "Europäische Innovationspartnerschaft -Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit". DieEuropäische Union unterstützt mit diesem Programm Innovationen unddamit die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft. Gute Ideen aus derPraxis werden in operationellen Gruppen zusammen mit Forschung undweiteren Partnern vorangetrieben. Ziel des Kaninchenprojektes ist es,Tiergerechtheit zu verbessern und Umweltbelastungen zu vermindern.Bauer Kaninchen SpezialitätenSeit über 25 Jahren steht die Firma Bauer in Neuenstein fürartgerechte Haltung und hochwertige Kaninchenprodukte. Aufzucht,Haltung, Schlachtung und Verarbeitung aus einer Hand garantierenTransparenz und hohe Qualität. Der Betrieb ist nach den Kriterien vonIFS und VLOG zertifiziert.KauflandKaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln. Dabei liegtder Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse,Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Einwichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist, Verantwortung fürMensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei achtet Kaufland besonders aufdie nachhaltige Gestaltung des Sortiments. Das Unternehmen setzt sichfür verantwortungsvolle Produktionsbedingungen, artgerechtereHaltungsbedingungen und den Erhalt natürlicher Lebensräume ein. DieKunden haben eine große Auswahl an umweltfreundlichen sowie fairgehandelten Produkten, und auch für ökologische und regionaleLandwirtschaft macht sich Kaufland stark.Pressekontakt:Anna Münzing, Kaufland Unternehmenskommunikation, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Tel. 07132 94-657790, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell