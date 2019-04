Kaufland setzt auf pinkfarbenen Schokoladentrend (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Neben Schokolade in den herkömmlichen Farben Schwarz, Braun undWeiß gibt es mittlerweile auch Ruby - eine vierte, natürlicheSchokoladenfarbe in Pink. Kaufland greift diesen Trend auf underweitert sein Eigenmarken-Sortiment um diese Produktinnovation. Soist bei dem Händler ab Anfang Mai deutschlandweit Ruby-Schokolade mitMacadamia-Nüssen und Mandelkernen erhältlich."Wir prüfen regelmäßig Food-Neuheiten und sind so auf diepinkfarbene Schokolade gestoßen", erklärt Luisa Stangl,Zentraleinkäuferin Eigenmarken bei Kaufland. "Bei diesem Trend warenwir sofort begeistert und haben ihn schnell aufgenommen. Mit unserenbeiden Produkten sind wir die Ersten im Lebensmitteleinzelhandel, diedie pinkfarbene Schokolade unter einer Eigenmarke anbieten."Die beiden UTZ-zertifizierten Produkte werden unter der exklusivenMarke K-Favourites, vorerst saisonal, gelistet. Unter dem Dach derEigenmarke K-Favourites bietet Kaufland Produkte, die einenspeziellen Mehrwert haben - sei es die Herkunft, dasProduktionsverfahren oder eine besondere Zutat.Über die Ruby-KakaobohneDie Ruby-Kakaobohnen wachsen in Brasilien, Ecuador sowie an derElfenbeinküste. Forscher des Schweizer Chocolatier-Lieferanten BarryCallebaut arbeiteten über ein Jahrzehnt mit der Bohne, bis daraus einneuer Schokoladentyp resultierte. Die Bohne beinhaltet natürlichepinkfarbene Pigmente und macht die Produkte zu einem echtenHingucker. Die Schokolade ist ganz natürlich ohne Zugabe vonFarbstoffen oder Fruchtaromen und schmeckt fruchtig und leichtsäuerlich.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles fürden täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe,die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland sowie aktuellePressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Janina Wickel, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Tel. 07132 94-600118, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell