Kaufland setzt ein Zeichen für hohe Tierwohlstandards / EU will freiwillige Standards für Umwelt und Tierwohl verbieten (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Der Agrarausschuss des Europäischen Parlaments hat für ein Verbotvon Tierwohl- und Umweltschutzstandards gestimmt. Handelsunternehmensoll es künftig nicht mehr gestattet sein, von ihren LieferantenStandards zu verlangen, die über das gesetzliche Mindestmaßhinausgehen."Wir bitten Tierschutzverbände und Umweltorganisationen, gemeinsammit uns diese bewusste Entscheidung gegen den Tierschutz zuverhindern", so Frank Hirnschal, Vorstand Einkauf Kaufland. "Mitdiesem EU-Verbot sollen kleine landwirtschaftliche Betriebe geschütztwerden. Aber das Gegenteil ist der Fall: Es nimmt gerade kleinen undmittelständischen Betrieben die Möglichkeit, rentable Nischen zuentwickeln und sich im Wettbewerb zu behaupten."Als verantwortungsbewusstes Unternehmen richtet Kaufland seinSortiment seit Jahren an den Ansprüchen für Tierwohl und Umweltschutzaus. Im Fokus steht dabei die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit denProduzenten. "Wir sind überzeugt, dass es notwendig ist, Tierwohl inder konventionellen Landwirtschaft zu verbessern. Die EU-Initiativewürde Innovationsprojekte unterbinden und eine nachhaltigeEntwicklung in der konventionellen Landwirtschaft schwächen", soFrank Hirnschal. "Sollte dieses Verbot umgesetzt werden, wäre dasbeim Tierschutz ein Schritt in die falsche Richtung."Kaufland entwickelt mit kleinen und mittelständischen Unternehmeninnovative Konzepte, von denen beide Seiten profitieren. So hatKaufland mit Partnern das nachhaltige Programm "Wertschätze" für dasFleisch seiner Eigenmarke gestartet. Die hier eingehaltenen Standardssind bewusst höher als bei konventionellen Fleischerzeugnissen undhaben den Anspruch, die Nutztierhaltung ursprünglicher undnachhaltiger zu gestalten.Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung innovativerTierwohlprojekte ist die langjährige Kooperation mit dem Erzeuger"Bauer Kaninchen". In den vergangenen Jahren wurde durch dieEinführung der Bodenhaltung für Kaninchen und die konsequenteAuslistung von Kaninchen aus Käfighaltung bei Kaufland viel bewegt.Aus der gemeinsamen Initiative von Kaufland und der Firma Bauerentwickelte sich ein europaweiter Standard.Das EU-Parlament entscheidet Ende Oktober im Rahmen desKommissionsberichts "Unlautere Handelspraktiken in denGeschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in derLebensmittelversorgungskette" über das geplante EU-Verbot.Über KauflandKaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmenmit über 1.270 Filialen und rund 140.000 Mitarbeitern in siebenLändern. Ob in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Kroatien,Polen, Rumänien und Bulgarien, überall steht Kaufland für hoheQualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf.Bundesweit betreibt Kaufland über 660 Filialen und beschäftigt rund75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet dasUnternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegt derFokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiproduktensowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist,Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei achtetKaufland besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments. DasUnternehmen setzt sich für verantwortungsvolleProduktionsbedingungen, artgerechtere Haltungsbedingungen und denErhalt natürlicher Lebensräume ein. Die Kunden haben eine großeAuswahl an umweltfreundlichen sowie fair gehandelten Produkten, undauch für ökologische und regionale Landwirtschaft macht sich Kauflandstark.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.