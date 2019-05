Kaufland reduziert weiter Zucker, Salz und Fett bei den Eigenmarken (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Neckarsulm (ots) -Kaufland senkt kontinuierlich den Zucker-, Salz- und Fettgehaltbei zahlreichen Produkten. Neue Spitzenreiter sind das Dinkelbrötchenaus dem Kaufland-Backshop mit 55 Prozent weniger Zucker und dasBio-Tofu-Hack von K-take-it-veggie mit 51 Prozent weniger Salz.Mit einer eigenen Reduktionsstrategie hat sich das Unternehmen dasZiel gesetzt, bis 2021 den Zucker-, Salz- und Fettgehalt bei mehr als300 Eigenmarkenartikeln um durchschnittlich 20 Prozent zu reduzieren."Wir unterstützen unsere Kunden bei einer gesunden Lebensweise undkommen damit unserer Verantwortung als Lebensmittelhändler nach",betont Sebastian Schlag, Leitung Kaufland Eigenmarken International."Die Reduktion von Zucker, Salz und Fett bei unserenEigenmarkenprodukten ist hier ein wichtiger Schritt. BesondersProdukte, die überwiegend von Kindern gegessen werden, haben wirdabei im Fokus."Gesündere AlternativenBereits seit 2015 arbeitet Kaufland konsequent anReduktionsmaßnahmen für Produkte seiner Eigenmarken: Bei den CoolFlakies von K-Classic wurde der Zuckergehalt um 20 Prozent reduziert.Andere Cerealien wie die K-Classic-Choco-Happs oder Milchprodukte wieder K-Classic-Knusperjoghurt wurden bereits um bis zu 22 Prozentzuckerreduziert. Der Zuckergehalt im K-Classic-Kinderquark wurde um12 Prozent verringert. Der K-Classic-Zitroneneistee weist 13 Prozentweniger Zucker auf. Die Berner-Würstchen von K-Classic enthalten 17Prozent weniger Fett und 14 Prozent weniger Salz. BeimK-Classic-Sahnekefir konnte nicht nur der Zucker um rund 15 Prozentreduziert, sondern auch der Fruchtanteil um 11 Prozent erhöht werden."Wir prüfen bei allen Produkten unserer Eigenmarken, wie wirZucker, Salz und Fett weiter reduzieren können", sagt SebastianSchlag. "Auch bei der Einführung neuer Artikel arbeiten wir bei derProduktentwicklung zusammen mit unseren Lieferanten daran, gesündereAlternativen anzubieten. Wichtig ist uns hierbei, ausschließlich zureduzieren. Den Einsatz von Ersatzstoffen schließen wir konsequentaus."Weiteres EngagementNeben der Reduktion setzt sich Kaufland auch noch in anderenBereichen für eine gesunde Ernährung ein. Seit 2010 engagiert sichdas Unternehmen etwa im Rahmen des Europäischen Schulobstprogrammesund unterstützt Kinder dabei, sich gesund zu ernähren. Kauflandverteilt wöchentlich saisonales sowie frisches Obst und Gemüse, bisheute mehr als 114 Tonnen. Allein in Baden-Württemberg profitierendavon über 4.000 Kinder.Über KauflandKaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Inden Zielen und Prozessen bei Kaufland ist das Engagement im BereichNachhaltigkeit (CSR) tief verankert. Die Initiative "Machen macht denUnterschied" spiegelt die Haltung und die Identität von Kauflandwider. Dies drückt sich auch in den verschiedenen CSR-Maßnahmen undAktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der Themenfelder Heimat,Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zumMitmachen auf, denn nur durchs Mitmachen kann die Welt ein Stückchenbesser werden.Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigtrund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles fürden täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe,die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unterwww.kaufland.de.Unsere Pressemeldungen und Fotos zum Download finden Sie unterwww.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Heike Bradatsch, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Tel. 07132 94-688447, presse@kaufland.de,www.kaufland.de/presseOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell