Kaufland nimmt 70. Schnellladestation in Betrieb / Einzelhändler ist Vorreiter in Sachen E-Ladestationen (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Einfach beim Einkaufen das Elektroauto laden. Bei Kaufland ist dasschnell und bequem möglich. In Pfungstadt nimmt das Unternehmen heute- im Rahmen einer Filialeröffnung - seine 70. Schnellladestation inBetrieb.Im Dezember vergangenen Jahres hatte das Unternehmen verkündet,bis Anfang 2019 rund 100 Schnellladestationen zu bauen. Mit dermorgigen Inbetriebnahme ist der Händler diesem Ziel sehr nahe undlegt noch nach: bis Ende 2020 werden 50 weitere Stationen folgen.Damit engagiert sich Kaufland für moderne und umweltfreundlicheTechnologien im Bereich der Elektromobilität."Unser Anspruch ist es, den Ausbau der Ladeinfrastrukturvoranzutreiben. Die Schnellladestationen an unseren Filialen tragendazu bei, dass diese Technologie in Zukunft flächendeckend verfügbarist. Damit gestalten wir die Energiewende aktiv mit und sindVorreiter im Lebensmitteleinzelhandel", sagt Jörg Dahlke, Leiter BauInternational bei Kaufland.Ladeinfrastruktur als Erfolgsfaktor der E-MobilitätMit den öffentlich zugänglichen Ladestationen setzt sich Kauflandaktiv für eine bedarfsgerechte und nutzerfreundlicheLadeinfrastruktur und den Ausbau der E-Mobilität ein. Im Rahmen derFörderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (LIS) fördertdas Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur diesesEngagement mit bis zu 40 Prozent. Die Umsetzung der Förderrichtliniewird von der NOW Nationale Organisation Wasserstoff- undBrennstoffzellentechnologie koordiniert.Die Schnellladestationen sind mit den gängigen Steckertypenausgestattet und bieten zwei Kunden gleichzeitig die Möglichkeit,ihre Autos kostenlos zu laden. Dank einer Ladeleistung von 50Kilowatt können Kunden ihre Elektroautos bequem in 45 Minuten bis zu80 Prozent aufladen. Die Stationen werden mit Ökostrom betrieben, derdas besonders umweltfreundliche Label "Grüner Strom" trägt. DiesesLabel garantiert, dass der Ökostrom zu 100 Prozent aus erneuerbarenEnergiequellen stammt und steht für höchste Qualität und Transparenz.Entwicklung und Bedeutung der E-MobilitätE-Mobilität gewinnt in Deutschland immer mehr an Bedeutung. DieAnzahl der Elektroautos hat sich innerhalb eines Jahres annäherndverdoppelt. Waren 2017 laut Kraftfahrt-Bundesamt rund 55.000 Autosmit Elektroantrieb auf deutschen Straßen unterwegs, stieg die Anzahl2018 bereits auf über 98.000 Fahrzeuge. Demgegenüber stehen lautAngaben der Bundesnetzagentur etwa 5.400 Ladestationen, davon über670 Schnellladestationen.Eine Erhebung zur Alltagstauglichkeit der Ladeinfrastruktur zeigt,dass das Thema Elektromobilität eine wesentliche Rolle bei denVerbrauchern spielt und das Angebot an E-Ladestationen ihrEinkaufsverhalten mitbeeinflusst. Demnach bestätigen 74 Prozent derbefragten Elektroautofahrer ihre Einkaufsstätte zu wechseln, wennanderswo ein kostenloser Ladevorgang während des Aufenthalts möglichist (Quelle: Schaufenster Elektromobilität. Eine Initiative derBundesregierung).Das kosten- und barrierefreie Ladeangebot bei Kaufland sorgt fürzufriedene Kunden. Die hohe Ladegeschwindigkeit und das schnellwachsende Netz an Schnellladestationen verdeutlicht dieErnsthaftigkeit des Engagements. In Zukunft wird solch ein Angebotfür Verbraucher eine Selbstverständlichkeit sein. DerLebensmittelhändler trifft mit seinem Engagement den Nerv derVerbraucher und trägt dazu bei, E-Mobilität in Deutschlandattraktiver zu machen.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegtder Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse,Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Ein wichtigerBestandteil der Unternehmenspolitik ist, Verantwortung für Mensch undUmwelt zu übernehmen. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe,die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg.Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.dePressekontakt:Anna MünzingKaufland Unternehmenskommunikation, Rötelstraße 35, 74172 NeckarsulmTel. 07132 94-657790, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell