Kaufland macht den Unterschied - Nur noch ASC- und MSC-zertifizierter Tiefkühl-Fisch und Garnelen (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Kaufland bietet als erster Lebensmittelhändler bundesweit in allenüber 660 Filialen bei seinem kompletten Tiefkühl-Eigenmarkensortimentausschließlich nur noch ASC- und MSC-zertifizierten Fisch undGarnelen an. "Wir freuen uns, dass wir als Erster diese tolleBotschaft für die Branche verkünden können", sagt Sebastian Schlag,Geschäftsleitung Kaufland Eigenmarken. Das Sortiment umfasst rund 30Artikel, die dauerhaft im Sortiment sind, wie beispielsweise Knusper-und Schlemmerfilets, Fischstäbchen, Garnelen und Lachsfilet sowieauch Saisonartikel. Im Rahmen seiner nachhaltigenSortimentsgestaltung erweitert Kaufland stetig sein Angebot anFischprodukten mit MSC- und ASC-zertifiziertem Fisch. Diese Produktesind entsprechend gekennzeichnet, so dass die Kunden gezielt ihreAuswahl treffen können.Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik bei Kauflandist, Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei achtetKaufland besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments. DasUnternehmen setzt sich für verantwortungsvolleProduktionsbedingungen, artgerechtere Haltungsbedingungen und denErhalt natürlicher Lebensräume ein. Die Kunden haben eine großeAuswahl an umweltfreundlichen sowie fair gehandelten Produkten, undauch für ökologische und regionale Landwirtschaft macht sich Kauflandstark.MSC - Marine Stewardship CouncilDie Ziele des MSC sind klar definiert: nachhaltiger,rückverfolgbarer Fischfang weltweit und somit der Erhalt derFischbestände für heutige und zukünftige Generationen. Rund 300Fischereien auf der ganzen Welt dürfen heute ihren Fang mitMSC-Siegel kennzeichnen, da sie Fisch und Meeresfrüchte nachweislichnachhaltig fangen. Trotzdem gibt es noch viel zu tun: Erst 12 Prozentder weltweit gemeldeten Fangmengen kommen derzeit aus nachhaltiger,zertifizierter Fischerei. Weitere Infos zum MSC unter www.msc.org.ASC-Label - Aquaculture Stewardship CouncilDas türkisfarbene Logo des unabhängigen und gemeinnützenAquaculture Stewardship Council (ASC) kennzeichnet Produkte, die ausumweltverträglichen und sozial verantwortungsvollen Aquakulturenstammen. Die Standards umfassen unter anderem die Arbeitsbedingungenin den Fischzuchten, den Einsatz von Futtermitteln und Medikamenten,den Schutz und die Bewahrung der Wasserqualität und Lebensräume wildlebender Fische. Die Einhaltung der Kriterien wird durch unabhängigeGutachter kontrolliert. Mehr Infos unter www.asc-aqua.org.Über KauflandKaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Inden Zielen und Prozessen bei Kaufland ist das Engagement im BereichNachhaltigkeit (CSR) tief verankert. Die Initiative "Machen macht denUnterschied" spiegelt die Haltung und die Identität von Kauflandwider. Dies drückt sich auch in den verschiedenen CSR-Maßnahmen undAktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der Themenfelder: Heimat,Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zumMitmachen auf, denn nur durchs "MitMachen" kann die Welt einStückchen besser werden.Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegtder Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse,Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. MehrInformationen zu Kaufland unter www.kaufland.dePressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Rötelstraße 35, 74172 NeckarsulmChristine Axtmann, Tel. 07132 94-348114, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell