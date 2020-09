Bei Kaufland kontaktlos bezahlen und gewinnen mit der girocard

Neckarsulm (ots) - Gemeinsam mit der Sparkassen-Finanzgruppe bewirbt Kaufland das kontaktlose Bezahlen mit der girocard. In einer deutschlandweiten Aktion vom 14. September bis 11. Oktober können Kunden Preise im Gesamtwert von rund 270.000 Euro gewinnen oder eine Spende für einen gemeinnützigen Zweck auslösen. Dazu muss lediglich der Kassenbon online registriert werden. Die Aktion soll den Bekanntheitsgrad des kontaktlosen Bezahlens erhöhen. Die Sparkassen-Finanzgruppe hat bereits über 40 Millionen girocards ausgegeben, mit denen kontaktlos bezahlt werden kann. Bis Ende 2020 sollen alle Sparkassen-Cards mit der Funktion ausgestattet sein.Im Zuge der Corona-Pandemie werden kontaktlose Bezahlmethoden häufig bevorzugt. Bei Kaufland können Kunden bundesweit in allen Filialen einfach, schnell und sicher mit der girocard und mit dem Smartphone kontaktlos bezahlen. Seit dem 25. August können auch iPhones die girocard digitalisieren.Beim kontaktlosen Bezahlen werden über die sogenannte Near Field Communication (NFC) Daten über kurze Entfernung von der Bezahlkarte an das Terminal übertragen. Kunden erkennen NFC-fähige Bezahlkarten an einem aufgedruckten Funkwellensymbol. Das Bezahlen ist einfach, da man die Karte oder das Smartphone nur an das Terminal hält. Es ist schnell, da bei einem Einkauf bis 50 Euro in der Regel keine Eingabe der PIN oder Unterschrift erforderlich ist, und sicher, da die Karte oder das Smartphone nicht aus der Hand gegeben werden müssen.Bereits seit November 2015 können Kunden bei Kaufland mit der Kreditkarte oder dem Smartphone kontaktlos bezahlen. Das Unternehmen akzeptiert Bezahlkarten sowie Smartphone-Apps der folgenden bargeldlosen Bezahlverfahren: girocard, Kreditkarte (Mastercard, VISA, American Express, Diners Club International, Discover), Maestro und V Pay. Selbstverständlich können die Kunden weiterhin auch klassisch mit Bargeld bezahlen.Nähere Informationen zum Gewinnspiel unter kaufland.de/hinundwin (http://www.kaufland.de/hinundwin).Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder unter kaufland.de/presse (http://www.kaufland.de/presse).Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-657790, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell