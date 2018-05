Bei Kaufland kontaktlos bezahlen mit der girocard

Neckarsulm (ots) - Bei Kaufland können Kunden bundesweit, in über650 Filialen, einfach, schnell und sicher mit der girocard kontaktlosbezahlen.Bei der sogenannten Near Field Communication (NFC) werden Datenüber kurze Entfernung von der Bezahlkarte an das Terminal übertragen.Kunden erkennen NFC-fähige Bezahlkarten an einem aufgedrucktenFunkwellensymbol. Das Bezahlen ist einfach, da man die Karte oder dasSmartphone nur an das Terminal hält. Es ist schnell, da bei einemEinkauf bis 25 Euro keine Eingabe der PIN oder Unterschrifterforderlich ist, und sicher, da die Karte oder das Smartphone nichtaus der Hand gegeben werden müssen.Kaufland führt im Mai gemeinsam mit der Sparkassen-Finanzgruppeeine bundesweite Aktion durch, um den Bekanntheitsgrad deskontaktlosen Bezahlens bei den Kunden zu steigern. DieSparkassen-Finanzgruppe hat bereits über 20 Millionen girocardsausgegeben, mit denen die Kunden kontaktlos bezahlen können.Bereits seit November 2015 können Kunden bei Kaufland mit derKreditkarte oder dem Smartphone kontaktlos bezahlen. Das Unternehmenakzeptiert Bezahlkarten sowie Smartphone-Apps der folgendenbargeldlosen Bezahlverfahren: girocard, Kreditkarte (Mastercard,VISA) Maestro und V-Pay. Selbstverständlich können die Kundenweiterhin ganz klassisch mit Bargeld bezahlen.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAndrea KüblerRötelstraße 35, 74172 NeckarsulmTelefon 07132 94-348113presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell