Bei Kaufland geht es um die Wurst: Kunden entscheiden über das Grillsortiment (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Mit den ersten Sonnenstrahlen starten viele Menschen in dieGrillsaison. Bei der beliebten Freizeitbeschäftigung stehen vor allemWürstchen hoch im Kurs. Bei Kaufland können die Kunden dieses Jahrerstmalig das Grillsortiment aktiv mitgestalten."Die Meinung unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Daher lassen wirsie mit einem Online-Voting zum Start der Grillsaison an unsererSortimentsgestaltung teilhaben. Wir sind sehr gespannt auf dasErgebnis", sagt Nina Gerhardt, Bereichsleiterin Kaufland Eigenmarken.Das Voting des Händlers startet am 25. April. Kunden können biszum 8. Mai ihre Stimme für eins von sechs Würstchen verschiedenerGeschmacksrichtungen abgeben.Zur Auswahl stehen:- Mixed-Pepper-Griller, mit grünem und rotem Pfeffer- Griller mit Schwarzwälder Schinken, geräuchert- Griller Griechische Art, mit Feta und schwarzen Oliven- Hütten-Griller mit Schmelzkäse, mit feinem Raucharoma undwürzigem Käsegeschmack- Griller Italienische Art, mit Spinat und Parmesankäse- Sweet-Barbeque-Griller, mit süßlich-rauchigem GeschmackMitmachen lohnt sich, unter allen Teilnehmern verlost derLebensmittelhändler insgesamt vierzehn Weber-Grills (einen WeberGrill Genesis II E-310, drei Weber Grills Spirit E-330, zehn WeberGrills Spirit II E-210). Die drei Grillwürstchen mit den meistenStimmen werden bereits vier Wochen nach der Abstimmung festerBestandteil des Grillsortiments 2019. Die Produkte werden unter derexklusiven Marke "Let's BBQ" gelistet. Unter dem Dach dieser Markebietet Kaufland von Grillsoßen, Steaks und Würstchen bis hin zuGrillhelfern alles, was man zum Grillen braucht.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Janina Wickel, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Tel. 07132 94-600118, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell