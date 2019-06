Kaufland geht mit den Köchen Alex Wahi und Olaf Deharde auf Entdeckungstour (FOTO)

Neckarsulm (ots) -TV-Koch Alex Wahi und Food-Experte Olaf Deharde packen ihre Kofferund gehen für Kaufland auf Reisen. Unter dem Motto "Essen istEntdecken" besuchen sie neun Länder rund um den Globus. Anlass derReisen sind die Kaufland-Länderwochen, in denen kulinarischeSpezialitäten verschiedener Länder angeboten werden. Damit setztKaufland einen weiteren Akzent in der ganzjährigen Marketingkampagne"Essen ist".Alex und Olaf suchen den Geschmack FrankreichsDen Auftakt machen die "Taste Traveler" mit einer Reise nachFrankreich. Dort machen sie sich auf die Suche nach lokalen Produktenund authentischer Küche. Vor Ort lernen Alex Wahi und Olaf Dehardedie Landesspezialitäten kennen und kochen einige Gerichte nach. Aufeinem Pariser Markt backen sie Crêpes, besuchen ein typisches Bistround erkunden in einer Boulangerie das Geheimnis des perfektenCroissants."Wir haben unsere Reise im Geburtsland der Haute Cuisine begonnen.Unsere Mission ist, die Geschmackswelten der Länder zu entdecken undInspiration zu sammeln, die wir in Form von Tipps und Rezepten mitnach Hause bringen. Viele erwarten, dass man die Zutaten für dieaußergewöhnlichen Rezepte nur im Feinkostladen kaufen kann, so ist esaber nicht", berichtet der Fernsehkoch Alex Wahi. In den nächstenWochen wird die Landkarte mit Besuchen in Griechenland und Spanienweiter gefüllt. Bis zum kommenden Frühjahr sammeln die Köche nochEindrücke von weiteren Ländern.Kaufland nimmt seine Kunden mit auf die ReiseDer Lebensmitteleinzelhändler begleitet die Touren der zwei Köcheum die Welt und nimmt seine Kunden mit. In den Filialen und auf derHomepage kann man sich davon selbst ein Bild machen. In denKaufland-Märkten weisen Digital-Signage-Flächen und Plakate auf dieAktionsware hin. Online nehmen Reiseberichte, Foodhacks und Rezepteden Zuschauer mit auf Entdeckungsreise. Je mehr Länder besuchtwerden, desto weiter füllt sich die interaktive Weltkarte auf derWebsite. Unter kaufland.de/entdecken gelangt man zu den Inhalten von"Essen ist Entdecken".Über KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigtrund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles fürden täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilderfinden Sie unter www.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Felix Pfister, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Tel. 07132 94-4915, presse@kaufland.de,www.kaufland.de/presseOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell