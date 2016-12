Kaufland für sein nachhaltiges Energiemanagement nach ISO 50001 zertifiziert (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Kaufland wurde aktuell von der DEKRA SE nach der internationalenNorm ISO 50001 für sein Energiemanagement zertifiziert. Kauflanderhielt die Zertifizierung für seine insgesamt 656 Filialstandorte,sieben Logistikstandorte und sieben Verwaltungsgebäude. Ziel ist es,dass bis 2018 auch alle sechs Landesgesellschaften nach der ISO 50001zertifiziert sind.Kaufland engagiert sich für ressourcenbewussten Umgang mit EnergieKaufland arbeitet mit System an der Energieeinsparung undIdentifizierung der energetischen Effizienzpotenziale. DasUnternehmen schult und sensibilisiert seine über 79.000 Mitarbeiterauf einen aktiven und ressourcenbewussten Umgang mit Energie. ImRahmen des unternehmensweiten Ideenmanagements werden das aktiveEngagement der Mitarbeiter und das Einbringen von Ideen zurerfolgreichen Umsetzung von Einsparmaßnahmen auch monetär belohnt.Das Energiemanagement von Kaufland hat zum Ziel das energiebewussteHandeln der Mitarbeiter zu fördern, die Energieeffizienz derImmobilien zu erhöhen und die Filialen möglichst nachhaltig zubetreiben. Mit Hilfe eines übergeordneten Software-Managementsystemshat Kaufland die Möglichkeit alle Filialen, Logistikzentren undVerwaltungsgebäude hinsichtlich der Energieverbräuche zu überwachen,dabei Einsparpotenziale zu identifizieren und die erfolgreichumgesetzten Einsparmaßnahmen kontinuierlich nachzuhalten.Grundsätzlich legt Kaufland bei der Beschaffung seiner Technik Wertauf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Dies setzt das Unternehmenauch in seinen Immobilien konsequent um.Grüne Technologie kommt zum EinsatzIn seinen Filialneubauten legt Kaufland ein besonderes Augenmerkauf energiesparende und klimaschonende Technik. Beispielsweise durchenergieeffiziente Kühlmöbel sowie LED Beleuchtung. Künftig werden dieKühlregale mit Glastüren ausgestattet. Damit erhöht Kaufland dieWohlfühlatmosphäre für Kunden und Mitarbeiter in den Bereichen mitgekühlter Ware und reduziert ca. 10 % der Energie, die für dieKälteanlagen aufgebracht werden muss. Darüber hinaus kommt einKälte-Klima-Verbund zum Einsatz. Dabei wird die Heizungs- undLüftungstechnik der Filiale mit der Kälteanlage, welche die Kälte fürdie Kühlmöbel erzeugt, gekoppelt. Die Abwärme der zentralenKälteanlage kann so über eine Fußbodenheizung für den Markt nutzbargemacht werden. Bei hohen Außentemperaturen dient die Anlage zudemauch zur Kühlung des Marktes. Dadurch werden der CO2-Ausstoß und derEnergieeinsatz der Filiale nachhaltig gesenkt. Je nach Standortwerden Photovoltaikanlagen auf dem Dach installiert undElektroladesäulen für Elektroautos und E-Bikes auf demKundenparkplatz eingerichtet. Die Elektroladestationen werden mitÖkostrom betrieben und können von den Kunden kostenlos genutztwerden.Potenziale erkennen und Kosten senken mit einemEnergiemanagementsystemDer Energieeinsatz wird zu einem immer wichtigeren Kostenfaktorfür Organisationen und Unternehmen. Eine kontinuierliche Optimierungdes Energieeinsatzes mittels eines Energiemanagementsystems ist daherzur Realisierung einer Kostensenkung unerlässlich. Mit einemEnergiemanagementsystem werden die vorhandenen Potenziale zurVerbesserung der Energieeffizienz und zur Senkung von Energiekostenermittelt und dokumentiert.Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft desDEKRA e.V. Mit qualifizierten und unabhängigenExpertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr,bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht vonFahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie-und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung undZertifizierung von Produkten und Systemen bis hin zuSchulungsangeboten.Die Kaufland-Gruppe betreibt bundesweit Lebensmittelfachmärkte.Sie hat ihren Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Pressekontakt:Christine Axtmann, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitKaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstraße 35, 74172NeckarsulmTel. 07132 94-348114, presse@kaufland.de, www.kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell