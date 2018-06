Kaufland für nachhaltiges Engagement ausgezeichnet

Neckarsulm (ots) - Kaufland ist in Rumänien für sein nachhaltigesEngagement ausgezeichnet worden und belegte beim "Romania CSR Index"den ersten Platz. Die Auszeichnung wurde am 19. Juni anlässlich derKonferenz "Best Practices in Romanian CSR" in Bukarest verliehen.Erst vor kurzem hat Kaufland in Rumänien seinen erstenNachhaltigkeitsbericht der Unternehmensgeschichte veröffentlicht.Im Rahmen der diesjährigen Analyse des Romania CSR Index wurden696 rumänische Unternehmen mit jeweils über 500 Mitarbeiternbewertet. Kaufland erreichte mit 94 von 100 möglichen Punkten diehöchste Punktanzahl im Vergleich zum Wettbewerb und damit dasGold-Level. Hierbei wurde insbesondere das gesellschaftlicheEngagement in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung, Kultur undSport honoriert.Soziale und ökologische Verantwortung unter der Lupe"Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil unsererUnternehmenspolitik. Es ist für uns selbstverständlich, Verantwortungfür unsere Umwelt, Ressourcen und Mitmenschen zu übernehmen. DieseAuszeichnung sowie die positive Resonanz auf unseren erstenNachhaltigkeitsbericht bestärken uns darin, unserverantwortungsvolles unternehmerisches Handeln weiterzuführen undvoranzutreiben", so Lavinia Kochanski, Leiterin Nachhaltigkeit beiKaufland.Der Romania CSR Index wurde in diesem Jahr bereits zum dritten Malvergeben und berücksichtigt in seiner Beurteilung mit der Richtlinie2014/95/EG, den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltigeEntwicklung, dem GRI Standard sowie dem Dow JonesNachhaltigkeitsindex die wichtigsten Referenzen im Bereich CSR.Untersucht wurden dabei 49 Indikatoren in neun unterschiedlichenKategorien: Unternehmensführung, Vielfalt, wirtschaftlicheAuswirkungen, Umwelt, Menschenrechte und Antikorruptionspolitik,Mitarbeiter, Marketing und Schaffen von Bewusstsein,gesellschaftliches Engagement sowie Lieferkette.Über KauflandKaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmenmit über 1.270 Filialen und rund 140.000 Mitarbeitern in siebenLändern. Ob in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Kroatien,Polen, Rumänien und Bulgarien, überall steht Kaufland für hoheQualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf.Bundesweit betreibt Kaufland rund 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegtder Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse,Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europagehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist,Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei achtetKaufland besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments. DasUnternehmen setzt sich für verantwortungsvolleProduktionsbedingungen, artgerechtere Haltungsbedingungen und denErhalt natürlicher Lebensräume ein. Die Kunden haben eine großeAuswahl an umweltfreundlichen sowie fair gehandelten Produkten, undauch für ökologische und regionale Landwirtschaft macht sich Kauflandstark.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAndrea KüblerRötelstraße 35, 74172 NeckarsulmTelefon 07132 94-348113presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell