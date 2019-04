Kaufland fördert die biologische Vielfalt / Ab sofort verkauft das Unternehmen Bienenhotels (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Damit Insekten wie Wildbienen und Co. ihrer wichtigenBestäubungsaufgabe nachgehen können, brauchen sie ein geschütztesZuhause. Deshalb gibt es bei Kaufland ab sofort Bienenhotels. Diesebieten den Bienen einen perfekten Lebensraum und leisten einenwichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.Alle Bienenhotels werden in ausgewählten Behinderten-Werkstättenin Handarbeit gefertigt und kosten 7,99 Euro pro Stück. DasUnternehmen spendet pro verkauftes Bienenhotel 1 Euro an Menschen mitBehinderung. Partner von Kaufland ist die humanitäreHilfsorganisation Handicap International, die sich in rund 60 Ländernmit mehr als 300 Projekten für Menschen mit Behinderung in denBereichen Prävention, Rehabilitation und Inklusion einsetzt. "Mit denBienenhotels tragen wir dazu bei, die heimische Vielfalt derBienenvölker zu bewahren", betont Lavinia Kochanski, LeiterinNachhaltigkeit. "Kaufland ist der Schutz der Artenvielfaltinsbesondere der Wildbienen sehr wichtig."Schutz und Förderung von BiodiversitätSeit 2017 setzt sich Kaufland gemeinsam mit der Bodensee-Stiftungund dem Global Nature Fund für mehr Biodiversität in derLandwirtschaft ein. Zusammen mit ausgewählten Erzeugern wählt dasUnternehmen effektive Maßnahmen zum Erhalt der Umwelt und Natur, diein den landwirtschaftlichen Betrieben umgesetzt werden.So weitet Kaufland zum Beispiel gemeinsam mit den Landwirtenbestehende Blühstreifen an den Äckern aus. Dabei werden vielfältigeBlühmischungen verwendet. Im Jahr 2018 wurde so gemeinsam mit dem"Gemüsering Stuttgart" in Baden-Württemberg eine Fläche von 133.000Quadratmetern zum Blühen gebracht. Dieses Jahr wird das Projektdeutschlandweit mit weiteren Erzeugern fortgesetzt. Zusätzlich zu denBlühstreifen werden die aktuell engen Fruchtfolgen erweitert, diemechanische und thermische Unkrautbekämpfung ausgebaut und Nützlingegefördert.Um den Bienen wertvolle Nahrungsquellen zu ermöglichen, bietet dasUnternehmen in seinem Sortiment bestimmte bienenfreundliche Pflanzenund Samenmischungen an. "Biodiversität ist uns sehr wichtig", sagtKochanski weiter. "Die Arten, wie man die biologische Vielfaltschützt und fördert, sind sehr unterschiedlich. Wir analysieren alleBereiche und handeln mit entsprechenden Maßnahmen."Über KauflandKaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Inden Zielen und Prozessen bei Kaufland ist das Engagement im BereichNachhaltigkeit (CSR) tief verankert. Die Initiative "Machen macht denUnterschied" spiegelt die Haltung und die Identität von Kauflandwider. Dies drückt sich auch in den verschiedenen CSR-Maßnahmen undAktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der Themenfelder Heimat,Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zumMitmachen auf, denn nur durchs Mitmachen kann die Welt ein Stückchenbesser werden.Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles fürden täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe,die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unterwww.kaufland.de.Unsere Pressemeldungen und Fotos zum Download finden Sie unterwww.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Heike Bradatsch, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Tel. 07132 94-688447, presse@kaufland.de,www.kaufland.de/presseOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell