Neckarsulm (ots) - Neue, innovative Produkte und Ernährungstrends fördern - dasforciert die Handelsgesellschaft Markant gemeinsam mit Kaufland und weiterenPartnern. Daraus ist ein Forum entstanden, das Gründern und Händlern Raum fürDialog und Ideenaustausch bieten soll.Aller Anfang ist schwer. Für viele Start-ups ist es ein langer Weg, bis neueProdukte erstmals in den Regalen des Einzelhandels stehen. Meist sind dieEinstiegsbarrieren enorm hoch und Jungunternehmern fehlt der Einblick in diePraxis."voilà" ist das Tor zum HandelUm Start-ups den Markteinstieg zu erleichtern, wurde von der Markant DeutschlandGmbH und seinen insgesamt über 150 Handelsunternehmen mit "voilà!" die idealePlattform ins Leben gerufen. Sie bietet Start-ups die Möglichkeit, den Handelbesser kennenzulernen. So werden zugleich auch die Interessen des Handelsvereint. Schließlich ist der Handel kontinuierlich auf der Suche nach neuenProdukten, Trends und Ideen. Kurzum: Die Gründer bieten die Idee, der Handelbringt das notwenige Know-how und die Kontakte mit.Sie haben die Idee? So geht's:Zunächst präsentieren die Jungunternehmer ihre Ideen online und bewerben sich soum einen der heißbegehrten Präsentationsslots beim nächsten Pitch. DieEinkaufsleitung der Top 8 Handelspartner der Markant Gruppe bilden die Jury undstimmen bei einem Voting darüber ab, welche 20 Start-ups die Chance erhalten,ihr Produkt in einem Pitch persönlich vorzustellen. Dadurch erreicht einStart-up mit einer Veranstaltung die Entscheider von acht nationalenHandelsketten. Damit werden wichtige Grundsteine für folgende Listungsgesprächegelegt. Auch Kaufland gehört als Handelspartner der Markant derStart-up-Plattform "voilà!" an und freut sich auf spannende, marktreifeInnovationen. Erfahren Sie mehr unter: https://voila-startups.com/Über die Markant GruppeDie Muttergesellschaft der Markant Gruppe, die Markant Handels- undIndustriewaren-Vermittlungs AG, hat ihren Stammsitz im schweizerischenPfäffikon. Die internationale Koordinationszentrale der Unternehmensgruppebefindet sich in Basel. Sie bietet Partnern aus Industrie und Handel vielfältigeDienstleistungen und professionelle Lösungen zur Optimierung der Entscheidungs-und Ablaufprozesse sowie bei Bedarf, Zugang zu qualitätsgeprüften Eigenmarkenund hochwertigen Frischesortimenten bei Obst und Gemüse.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen eingroßes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabeiliegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiproduktensowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Ein wichtiger Bestandteil derUnternehmenspolitik ist, Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen.Dabei achtet Kaufland besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments.Das Unternehmen setzt sich für verantwortungsvolle Produktionsbedingungen,artgerechtere Haltungsbedingungen und den Erhalt natürlicher Lebensräume ein.Die Kunden haben eine große Auswahl an umweltfreundlichen sowie fair gehandeltenProdukten, und auch für ökologische und regionale Landwirtschaft macht sichKaufland stark.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Alice von Bestenbostel,Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-686666, presse@kaufland.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111476/4538292OTS: KauflandOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell