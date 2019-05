Kaufland erweitert veganes Sortiment (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Gute Nachrichten für Veganer, Vegetarier und Flexitarier: Kauflanderweitert die Produktvielfalt seiner veganen Produkte."Sich für gesunde und vegane Ernährung zu entscheiden, solltekeine Frage des Preises sein. Deshalb bieten wir eine Vielzahl anveganen und vegetarischen Produkten unter unserer Eigenmarke K-takeit veggie an", sagt Sebastian Schlag, Leiter Kaufland Eigenmarken.Unter dieser exklusiven Marke bietet das Unternehmen vegane undvegetarische Produkte an, die neben dem V-Label oft auch dasBio-Siegel tragen. Ganz neu sind sechs vegane Drinks, alle inBioqualität. Sie eignen sich nicht nur zum Trinken, sondern sind auchideal für Müsli, zum Kochen oder Backen."Die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Produkten steigtweiter an. Mit unserer großen Auswahl an Dinkel-, Hafer- undReisdrinks ist nun für jeden Geschmack Etwas dabei. Damit bieten wirMenschen mit Unverträglichkeiten und denjenigen, die bewusstverzichten möchten, eine große Angebotsvielfalt", so Schlag weiter.Aufgrund der hohen und stetig wachsenden Nachfrage beschäftigtsich Kaufland intensiv damit, sein vegetarisches und veganesSortiment weiter auszubauen. So gibt es ab Juni ein veganes Eis aufMandelbasis mit Banane- und Walnussstückchen sowie veganeWaffelhörnchen mit Vanillegeschmack. Außerdem prüft das Unternehmenderzeit die Möglichkeit, eine vegetarische oder sogar veganeAlternative der klassischen Bratwurst in das Eigenmarkensortimenteinzuführen.Über K-take it veggieBereits seit Oktober 2016 bietet der Lebensmittelhändler dieEigenmarke für vegane und vegetarische Artikel. Mit den neuen Drinksist das Angebot auf über 50 Veggie-Artikel gestiegen. DieProduktvielfalt ist groß: So gibt es neben Tofu und Fertigproduktenwie Schnitzel, Lasagne oder Falafel auch Brotaufstriche, Aufschnitt,Joghurt, Snacks und Milchersatzprodukte wie Eis, Kuchen undDesserts. Eine detaillierte Übersicht finden Sie hier.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles fürden täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe,die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland sowie aktuellePressebilder finden Sie hier.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Janina Wickel, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Tel. 07132 94-600118, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell