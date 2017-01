Kaufland erweitert gentechnikfreies Sortiment (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Ab sofort bietet Kaufland bundesweit unter seiner EigenmarkeK-Classic eine noch größere Auswahl an gentechnikfreien Produkten,diese sind mit dem grünen Siegel "Ohne GenTechnik" gekennzeichnet.Noch mehr Auswahl an gentechnikfreien ArtikelnSeit August letzten Jahres führt Kaufland in seinen Filialen inBaden Württemberg, Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt unter seinerEigenmarke K-Classic gentechnikfreie Frischmilch in den Fettstufen1,5 und 3,5 Prozent. Im November wurde dieses Angebot bundesweit aufalle Filialen ausgeweitet. Jetzt hat Kaufland sein gentechnikfreiesSortiment im Bereich der Molkereiprodukte nochmals bundesweiterweitert und bietet unter seiner Eigenmarke K-Classic nun auchMozzarella gerieben, körnigen Frischkäse light sowie Emmentaler inScheiben, gerieben und am Stück an.Klare Kennzeichnung - einfacherer EinkaufIn den kommenden Wochen werden bundesweit weitere gentechnikfreieArtikel in das Sortiment aufgenommen, unter anderem H-Milch inverschiedenen Fettstufen, Schlagsahne, Speisequark Magerstufe sowieHarzer Roller. Verbraucher erkennen diese Produkte an dem grünenSiegel "Ohne GenTechnik". Dieses wurde 2009 vom Bundesministerium fürErnährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eingeführt und wirdvom "Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V." (VLOG) vergeben.Durch eine klare Kennzeichnung seiner Produkte ermöglicht Kauflandseinen Kunden einen einfachen Einkauf. Langfristig plant Kauflandalle Molkereiprodukte der Eigenmarke K-Classic gentechnikfreianzubieten.Kaufland übernimmt VerantwortungKaufland ist die Übernahme von Verantwortung für Mensch, Tier undUmwelt ein sehr großes Anliegen. Die nachhaltige Sortimentsgestaltungist daher wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik von Kaufland.Mit der Umstellung auf gentechnikfreie Molkereiprodukte unterstreichtKaufland sein Engagement in Sachen verantwortungsbewusstes Handeln.Damit positioniert sich Kaufland klar für den Einsatzgentechnikfreier Futtermittel bei der Herstellung von Milchprodukten.Dabei reagiert Kaufland auch auf die gestiegene Nachfrage nachProdukten ohne Gentechnik. Neben seinem Engagement im BereichEigenmarken forciert Kaufland auch im übrigen Sortiment den Verzichtauf Gentechnik.Über KauflandDie Kaufland-Gruppe betreibt bundesweit über 650Lebensmittelfachmärkte. Sie hat ihren Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg. Kaufland wurde von der Verbraucher Initiative e.V.mit der Auszeichnung "Nachhaltiges Einzelhandelsunternehmen 2015" inGold geehrt.Pressekontakt:Christine Axtmann, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitKaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstraße 35, 74172NeckarsulmTel. 07132 94-348114, presse@kaufland.de, www.kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell