Kaufland erklimmt den Thron und bringt Feuer und Eis zusammen (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Wer wird überleben, wer stirbt und wer schafft es auf den eisernenThron? Das erfahren Serienfans ab dem 15. April. Denn dann startetdie finale Staffel einer bekannten US-amerikanischen Serie. Passenddazu hat sich Kaufland etwas Kreatives einfallen lassen: Auf denSocial-Media-Kanälen des Einzelhändlers werden ab heute nach und nachmehrere Kurzvideos veröffentlicht. In diesen sind Schlüsselszenen derSerie mit der großen Produktvielfalt bei Kaufland verknüpft. AlleSpots sind in einer Augsburger Kaufland-Filiale entstanden.Die 15-30 Sekunden langen Videos werden ab heute auf KauflandsKanälen Facebook, YouTube, Instagram und Twitter ausgespielt. DieSpots produzierte Kaufland gemeinsam mit der Münchner AgenturOneTwoSocial. Diese treibt seit Juli letzten Jahres denFacebook-Channel des Lebensmittelhändlers durch eigens produzierten,bildstarken und passgenauen Content sowie innovative Formate voran."Social Media User sind sehr anspruchsvoll. Umso wichtiger ist esals Marke, hochwertigen Content zu produzieren und den aktuellenZeitgeist zu treffen", so Helge Ruff, Geschäftsführer vonOneTwoSocial: "Wir freuen uns derart spannende Projekte mit unseremKunden umzusetzen."Die Videos finden Sie hier: https://www.youtube.com/kauflanddeÜber KauflandKaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles fürden täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe,die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland sowie aktuellePressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.Über OneTwoSocialOneTwoSocial ist eine der führenden Social Media-Agenturen inDeutschland. Das Team aus knapp 50 spezialisierten Köpfen arbeitetfür Unternehmen wie Kaufland, Gardena, KFC Deutschland, MAN oderHSE24. Als Spezialist übernimmt die Agentur alles - von derStrategieerstellung bis zur Umsetzung der Social Media-Redaktion,Foto- und Videoproduktion, Performance Marketing oder InfluencerMarketing.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Janina Wickel, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Tel. 07132 94-600118, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell