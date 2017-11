Neckarsulm (ots) - Kaufland-Filialen werden dieses Jahr am 24.Dezember nicht geöffnet, obwohl dies im Rahmen eines verkaufsoffenenSonntags möglich wäre.Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, habenKunden von Montag bis Samstag die Möglichkeit, ihre Einkäufe beiKaufland zu erledigen. "So können unsere Mitarbeiter nach einerverkaufsintensiven Woche Heiligabend in Ruhe im Kreis ihrer Familienund Freunde begehen", erklärt Richard Lohmiller, VorstandDeutschland.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit über 650 Filialen und beschäftigtüber 78.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Sitz inNeckarsulm, Baden-Württemberg. Kaufland ist zum fünften Mal in Folge"Händler des Jahres".Pressekontakt:Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstraße 35,74172 NeckarsulmTel. 07132 94-657790 und -348114, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell