Kaufland baut bundesweit einmaliges Projekt für tierwohlgerechte Kaninchenhaltung aus (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Bauer Kaninchen Spezialitäten stellt in Zusammenarbeit mitKaufland ein Innovationsprojekt vor, das Tierkomfort, Umweltschutzund Wirtschaftlichkeit in Einklang bringt.Kaufland geht mit seinem langjährigen Partner Bauer KaninchenSpezialitäten aus Neuenstein neue Wege in der Kaninchenhaltung. Einevöllig neu entwickelte Kaninchenanlage sorgt für eine nochtiergerechtere Haltung.Dieses Projekt wurde jetzt offiziell Vertretern aus Politik sowieden Medien vorgestellt. Es wird von der Justus-Liebig-UniversitätGießen wissenschaftlich begleitet und ist Teil des ProjektesEIP-Agri.Der Hauptabnehmer Kaufland unterstützt das Vorhaben von Anfang an."Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unserem langjährigenPartner Firma Bauer eine noch tiergerechtere Haltung für Kaninchenumsetzen können. Wir sind gemeinsam gewachsen", so Andreas Schopper,Leiter Einkauf bei Kaufland. Ein neues System von miteinanderverbundenen Boxen und verschiedenen Ebenen gibt Jungtieren undMüttern viel Freiraum. Sobald das entsprechende Alter erreicht ist,werden die Kaninchen durch die Herausnahme von Zwischenwänden inGruppen zusammengeführt. Diese Haltung entspricht dem Sozialverhaltender Kaninchen und stellt ihnen gleichzeitig mehr Platz zur Verfügung.Umgesetzt wird dieser neue Standard langfristig in allen Betriebender Firma Bauer. Die heute vorgestellte Anlage wird jetzt in derPraxis erprobt, wissenschaftlich begleitet und weiterentwickelt.Kaufland und die Bauer Kaninchen Spezialitäten GmbH verbindet einelangjährige enge Zusammenarbeit. Robert Pudelko, bei Kauflandzuständig für Tierwohl im Bereich Nachhaltigkeit: "Firma Bauer hatmit uns permanent an der Weiterentwicklung der Kaninchenmast fürmehr Tierwohl gearbeitet. Das ist ein sehr gutes Beispiel für die vonKaufland angestrebte enge Zusammenarbeit mit Landwirten undLieferanten."In den letzten Jahren wurde durch die Einführung der Bodenhaltungfür Kaninchen bereits viel bewegt. Aus der gemeinsamen Initiative vonKaufland und der Firma Bauer entwickelte sich ein europaweiterStandard. Mit EIP-Agri Kaninchen wird die Haltung der Kaninchen fürdie Zukunft weiter verbessert und an die neuen gesetzlichenForderungen angepasst. Darüber hinaus wird dieses System langfristigfür landwirtschaftliche Betriebe eine Existenzsicherung darstellen.EIP-AgriEIP-Agri steht für "Europäische Innovationspartnerschaft -Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit". DieEuropäische Union unterstützt mit diesem Programm Innovationen unddamit die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft. Gute Ideen aus derPraxis werden in operationellen Gruppen zusammen mit Forschung undweiteren Partnern vorangetrieben. Ziel des Kaninchenprojektes ist es,Tiergerechtheit zu verbessern und Umweltbelastungen zu vermindern.Bauer Kaninchen SpezialitätenSeit über 25 Jahren steht die Firma Bauer in Neuenstein fürartgerechte Haltung und hochwertige Kaninchenprodukte. Aufzucht,Haltung, Schlachtung und Verarbeitung aus einer Hand garantierenTransparenz und hohe Qualität. Der Betrieb ist nach den Kriterien vonIFS und VLOG zertifiziert.KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln. Dabei liegtder Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse,Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Einwichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist, Verantwortung fürMensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei achtet Kaufland besonders aufdie nachhaltige Gestaltung des Sortiments. Das Unternehmen setzt sichfür verantwortungsvolle Produktionsbedingungen, artgerechtereHaltungsbedingungen und den Erhalt natürlicher Lebensräume ein. DieKunden haben eine große Auswahl an umweltfreundlichen sowie fairgehandelten Produkten, und auch für ökologische und regionaleLandwirtschaft macht sich Kaufland stark.Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.deWeitere Fotos zum Download finden Sie unter https://bit.ly/2MC5SkdPressekontakt:Anna MünzingKaufland Unternehmenskommunikation, Rötelstraße 35, 74172 NeckarsulmTel. 07132 94-657790, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell