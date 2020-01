Kaufland-Eigenmarken sind Testsieger bei Stiftung Warentest und holen Bestnoten bei Öko-Test - K-Classic Geschirr-Reiniger-Tabs all in 1 - K-Classic Katzenstreu Ultra-Klumpstreu - K-Bio Kokosmilch (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Geschirr-Reiniger-Tabs und Katzenstreu derKaufland-Eigenmarke K-Classic sind Testsieger bei Stiftung Warentest. DieBio-Kokosmilch der Eigenmarke K-Bio erhielt Bestnoten von Öko-Test."Die Testergebnisse beweisen die hohe Qualität unserer Eigenmarken-Produkte",sagt Oliver Unruh, Geschäftsführer Kaufland Eigenmarken. "Wir sind sehr stolz,dass wir erneut ausgezeichnet abgeschnitten haben."K-Classic Geschirr-Reiniger-Tabs sind TestsiegerStiftung-Warentest untersuchte 14 Multi-Tabs. Die Geschirr-Reiniger-Tabs all in1 von K-Classic sind Testsieger mit der Note "gut". Laut Stiftung Warentest istder Kaufland-Tab "das Multitalent", das "in allen Spüldisziplinen glänzt". DerTestsieger schont das Geschirr "besser als alle Konkurrenten im Test".K-Classic Katzenstreu Ultra Klumpstreu ist TestsiegerDas K-Classic Ultra-Klumpstreu gehört bei den Katzenstreuen zu den Testsiegernmit der Note "gut". Die Streue wurden unter anderem darauf getestet, wie gut sieGerüche neutralisieren und wie ergiebig sie sind. Das Streu derKaufland-Eigenmarke gehört zudem zu den günstigsten im Test.K-Bio Kokosmilch erhält BestnoteDie K-Bio Kokosmilch ist laut Öko-Test "sehr gut". Die Fairtrade-zertifizierteKokosmilch ist frei von bedenklichen Inhaltsstoffen.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen eingroßes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabeiliegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiproduktensowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der SchwarzGruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Weitere Informationen zu Kaufland sowie weitere Pressebilder finden Sie unterwww.kaufland.de/pressePressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Heike Bradatsch, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-688447, presse@kaufland.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111476/4507148OTS: KauflandOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell