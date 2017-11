Kaufkraft-Vergleich: Nigrer arbeiten über 2 Jahre für ein iPhone, Monegassen nicht mal 2 Tage / ++ Der iPhone-Koeffizient als Indikator der Kaufkraft eines Landes

Bonn (ots) - Am 3. November startet der Verkauf des iPhone X. Mitseinem hohen Preis hat es für viel Furore gesorgt. 1149 Euro kostetdas günstigste Modell, für die teuerste Version werden sogar 1319Euro fällig. Selbst bei Abschluss eines Laufzeitvertrages bei einemder drei großen Mobilfunkbetreiber werden bis zu 949,95 EuroZuzahlung aufgerufen. Sind Kunden bereit, einen solch hohen Preis zubezahlen und wer kann sich das leisten?Für einen Vergleich der Kaufkraft braucht es ein homogenes Gut,das unverändert in vielen Ländern angeboten wird - etwa Produkteeiner Fastfood-Kette (abgebildet im so genannten Big-Mac-Index) oderauch elektronische Geräte wie Apples iPhone, das weltweit verkauftwird.Die Tarifexperten von handytarife.de haben international diePreise für iPhones verglichen. Dafür haben sie eine neue Kennzahlgeschaffen: den iPhone-Koeffizienten. Er gibt an, wie viele Monatedie Bürger eines Landes durchschnittlich arbeiten müssen, um denKaufpreis eines iPhones zu erwirtschaften.Sinnbild für die weltweite UngleichheitAm längsten muss ein Nigrer arbeiten: Durchschnittlich 25,4 Monatemüsste das Bruttonationaleinkommen pro Kopf angespart werden, um einiPhone kaufen zu können. In Madagaskar und Peru sind es über 22Monate. Für unsere Nachbarn in Polen ist es beinahe das Einkommeneines Monats, in Saudi-Arabien immerhin noch das eines halben Monats,um sich ein Apple-Smartphone leisten zu können.Deutschland liegt auf Platz 21Deutschland, Österreich und die Niederlande schaffen es mit etwa 8Tagen nicht in die Top 10 der Länder, in denen die Einwohner einiPhone am schnellsten erwirtschaften können. Mit rund 4 Tagen liegenKatar und die Schweiz auf Platz 3 und 4. Auf dem zweiten Rang, mitkaum mehr als 3 Tagen, finden sich die Liechtensteiner wieder. Siemüssen fast doppelt so lange arbeiten wie die Monegassen, die mit demweltweit höchsten BNE pro Kopf in 1,8 Tagen ein neues iPhoneerwirtschaftet haben."Wenn ein Nigrer über zwei Jahre für ein iPhone arbeiten müssteund ein Monegasse nicht einmal zwei Tage, dann macht dies dasherrschende Ungleichgewicht auf der Welt sehr anschaulich", sagtJérôme Lefèvre von handytarife.de. "Das iPhone von Apple ist undbleibt ein Statussymbol, das in manchen Gegenden der Welt gänzlichunerschwinglich ist."Kaufpreis schwankt von Land zu Land starkIn Japan ist das iPhone 8 mit umgerechnet 694 US-Dollar amgünstigsten. In Argentinien kostet der Vorgänger noch unglaubliche1413 US-Dollar. Das teuerste iPhone 8 ist uns mit 1190 US-Dollar inKroatien begegnet, dicht gefolgt von der Türkei (1144 US-Dollar). Dasist eine Preisspanne von fast 500 US-Dollar. Deutschland liegt mit942 US-Dollar im Mittelfeld.Zur MethodikVon den 117 Ländern, die Apple auf seiner Internetpräsenzauflistet, sind es 91 Länder, in denen das iPhone offiziell verkauftwird. Für jedes dieser Länder wurde der Kaufpreis recherchiert. DieWeltbank ermittelt das Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf fürnahezu jedes Land. Auch das Statistische Bundesamt und das AuswärtigeAmt ziehen das Bruttonationaleinkommen pro Kopf für ihrePublikationen heran. Der Kaufpreis eines iPhones, wobei hier zunächsteine Umrechnung in US-Dollar (Kurs vom 21. Oktober 2017) erfolgenmuss, dividiert durch das BNE pro Kopf pro Monat des jeweiligenLandes ergibt den iPhone-Koeffizienten.Den ganzen Artikel finden Sie unter: http://ots.de/1a6fQPressekontakt:Jérôme Lefèvrehandytarife.de / Verivox GmbHMatthias-Grünewald-Straße 1-3, 53175 BonnTel.: 01520 9275143E-Mail: jerome.lefevre@verivox.comOriginal-Content von: Handytarife.de, übermittelt durch news aktuell