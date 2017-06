Kaufhof-Mutterkonzern HBC eröffnet erstes deutsches Edel-Outlet

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der kanadische Kaufhof-Mutterkonzern HBC eröffnet am Donnerstag in Düsseldorf die erste deutsche Filiale seiner Premium-Outlet-Kette Saks Off 5th.



Auf rund 3900 Quadratmetern bietet der Handelskonzern in der Düsseldorfer Innenstadt Markenbekleidung, Accessoires, Schuhe, Schmuck und Dekorationsartikel aus nicht mehr ganz aktuellen Kollektionen mit deutlichen Rabatten auf den empfohlenen Verkaufspreis an. Insgesamt will der Konzern in den nächsten drei Jahren in der Bundesrepublik 40 Filialen der Rabattpreis-Kette eröffnen, wie Saks-Europachef Wayne Drummond am Mittwoch bei einer Vorbesichtigung bekräftigte.

Bereits in den nächsten Wochen sollen die Geschäfte in Frankfurt, Stuttgart, Wiesbaden und Heidelberg ihre Tore öffnen. Das Branchen-Fachblatt "Textilwirtschaft" sieht in der neuen Billigkette "eines der spannendsten Handelsprojekte dieses Jahres in Europa".

Die zuletzt schwächelnde Kaufhof-Mutter HBC erhofft sich von dem neuen Konzept einen Wachstumsschub in Europa. Allerdings ist der sogenannte "Off Price-Markt" durchaus umkämpft. Neben zahlreichen Outlet-Centern auf der grünen Wiese, geht in den Innenstädten seit Jahren etwa TK Maxx mit preisreduzierter Ware auf Kundenjagd.

Durch den Start von Saks Off 5th würden in Deutschland in diesem Jahr mehr als 300 Arbeitsplätze entstehen, sagte HBC-Europachef Wolfgang Link der "Wirtschaftswoche"./DP/she