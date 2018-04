Kaufhof-Mutter HBC bestätigt Datenklau in Nordamerika

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kaufhaus-Konzern Hudson's Bay Company (HBC) ist Opfer eines Cyber-Angriffs geworden.



Die kanadische Kaufhof-Mutter bestätigte am Sonntag (Ortszeit) einen Datendiebstahl. Zuvor hatte eine New Yorker IT-Sicherheitsfirma mitgeteilt, dass Hacker rund fünf Millionen Kredit- und Bankkartendaten von Kunden der HBC-Ketten Saks Fifth Avenue und Lord & Taylor zum Kauf angeboten hätten.

Laut HBC gibt es bislang keine Hinweise, dass Kunden außerhalb Nordamerikas betroffen sind. Das gleiche gelte für die Online-Shops und die digitalen Plattformen des Konzerns. Die Untersuchung dauere an, man arbeite mit Datensicherheitsfirmen zusammen und koordiniere die Ermittlungen mit den Behörden und den Kreditkartenanbietern.