Kaufen oder mieten? - Der Wohnatlas 2018 (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Kaufen oder weiter zur Miete wohnen? Beides hat Vor- undNachteile: Als Mieter ist man unabhängiger und nicht gebunden - alsWohnungs- oder Hausbesitzer wohnt man im Alter mietfrei und hat einEigentum in der Hand, das unter Umständen sogar an Wert steigt. Dochoft ist Mieten oder Kaufen nicht nur eine Geschmacks-, sondern einefinanzielle Frage und die kann regional sehr unterschiedlichbeantwortet werden. In welchen Regionen Kaufen günstiger ist alsMieten hat der Wohnatlas 2018 untersucht. Mehr dazu von HelkeMichael.Sprecherin: Die Faustregel sagt, man sollte nicht mehr als 30Prozent vom Haushaltsnetto fürs Wohnen ausgeben. Laut Wohnatlas 2018ist das bei den durchschnittlichen Mieten tatsächlich auch in ganzDeutschland der Fall. Wer kaufen will, kommt derzeit aber auch rechtgünstig weg, erklärt Ralf Palm von der Postbank, dem Auftraggeber derStudie.O-Ton 1 (Ralf Palm, 14 Sek.): "Setzt man jetzt diese Grenze an,ist Wohneigentum in 391 von 401 Kreisen finanzierbar. In 85 Prozentder Regionen müssen Käufer höchstens fünf Prozent mehr vomHaushaltseinkommen veranschlagen als Mieter."Sprecherin: Es gibt aber auch Regionen, in denen derdurchschnittliche Kaufpreis bis zu fünf Prozent unter den örtlichenMieten liegt. Vor allem in ländlichen Gebieten im Osten Deutschlands:O-Ton 2 (Ralf Palm, 9 Sek.): "Das ist zum Beispiel in dennordthüringischen Kreisen Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis oderDessau-Roßlau und dem Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt der Fall."Sprecherin: Aber auch in der Stadt kann Kaufen eine echte Alternativesein.O-Ton 3 (Ralf Palm, 27 Sek.): "Bei den Großstädten liegt Göttingenin Niedersachsen vorn. Der Preisvorteil von Käufern gegenüber Mieternliegt hier bei 3,7 Prozent. Es folgen mit etwas Abstand Dortmund undLeipzig. Minimal teurer als das Mieten ist der Kauf einer Immobiliein Bremen, Bonn und Dresden - mit maximal 33 Prozent monatlicherBelastung aber immer noch gut finanzierbar, zumal wir ja vonDurchschnittswerten sprechen."Sprecherin: Richtig teuer ist dagegen München. Wer hier kauft,muss im Schnitt 45 Prozent seines Nettoeinkommens aufbringen, 19Prozent mehr, als würde man nur mieten. Ähnlich ist es in Berlin,Hamburg und Frankfurt Main. Trotzdem kann sich auch hier der Kaufmöglicherweise lohnen.O-Ton 4 (Ralf Palm, 13 Sek.): "In teuren Regionen kann ein Kauf imHinblick auf Vermögensaufbau und Alterssicherung durchaus sinnvollsein, wenn der persönliche Finanzierungsrahmen dies ermöglicht. Diesgilt vor allem für Regionen mit Wertsteigerungspotenzial."Abmoderationsvorschlag:Jeder nach seinem Geschmack! In den meisten deutschen Kreisen istdas Kaufen einer Immobilie günstiger oder nur etwas teurer als dasMieten desselben Objekts, so der Wohnatlas 2018. Die ganze Studiefinden Sie unter postbank.de.Pressekontakt:PostbankRalf Palm+49 228 920 12109ralf.palm@postbank.deOriginal-Content von: Postbank, übermittelt durch news aktuell