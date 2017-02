Kaufen oder mieten? Niedrigzinsen spornen nur 5 Prozent der Deutschen zum Immobilienkauf an

Nürnberg (ots) - Nur 5 Prozent der Deutschen, die in naher Zukunfteinen Umzug ins Eigenheim planen, tun das wegen der niedrigen Zinsen.Das zeigt eine Analyse von immowelt.de, einem der führendenImmobilienportale / Andere Gründe spielen eine größere Rolle bei derEntscheidung zum Kauf: 43 Prozent wollen Miete sparen, 28 Prozentfürs Alter vorsorgen und 14 Prozent ihr Zuhause frei gestalten /Deutschland bleibt Mieterland: Von den Umzugswilligen wollen doppeltso viele zur Miete wohnen und sich keine eigene Immobilie kaufenDie historisch niedrigen Zinsen spielen keine herausragende Rollebei der Entscheidung für den Kauf einer Immobilie. Nur 5 Prozent derDeutschen, die in absehbarer Zeit einen Wohnungswechsel planen undsich dafür eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchten, tun dasaufgrund der aktuellen Zinslage. Das zeigt eine repräsentative Studievon immowelt.de, einem der führenden Immobilienportale. Bei derÜberlegung "Kaufen oder mieten?" sollten nicht nur die Zinsenmiteinbezogen werden, sondern auch die Entwicklung derImmobilienpreise. Die Preise für Wohnungen und Häuser sind inzwischenin vielen Städten stark gestiegen und relativieren häufig den Vorteilder günstigen Darlehen.Sicher und individuell: das eigene ZuhauseEs sind andere Gründe, die die Deutschen dazu bewegen, ihr Geld indie Hand zu nehmen und in eine Wohnung oder ein Haus zu stecken. DerGroßteil der Käufer in spe (43 Prozent) sträubt sich dagegen, jedenMonat Geld für die Miete auszugeben, und möchte lieber in etwasEigenes investieren. Weitere 28 Prozent sehen den Immobilienerwerbals wichtigen Baustein ihrer Altersvorsorge. Auch individuellesWohnen ist vielen wichtig: 14 Prozent der Befragten möchten ihrZuhause frei gestalten - ohne den Vermieter vorher um Erlaubnisbitten zu müssen. Die aktuelle Zinslage beeinflusst die Entscheidungder Deutschen für den Kauf einer eigenen Immobilie weniger. Nur 10Prozent wollen ihr Geld nicht auf dem Konto liegen lassen, wo siederzeit kaum Zinsen dafür bekommen. Die niedrigen Darlehenszinsenbewegen nur 5 Prozent zum Kauf.Was Wohnungen und Häuser in Deutschlands Mittelstädten mit 50.000bis 100.000 Einwohnern aktuell kosten, können Sie hier nachlesen: presse.immowelt.de/pressemitteilungen/marktberichte/artikel/artikel/bodensee-oder-alpenpanorama-sueddeutsche-mittelstaedte-boomen.htmlDeutschland bleibt MieterlandTrotz Immobilienboom und Niedrigzinsen bleibt Deutschland ein Landder Mieter. Von denen, die in nächster Zeit einen Umzug planen (27Prozent), wollen immer noch doppelt so viele zur Miete wohnen (18Prozent), als eine Wohnung oder ein Haus kaufen (9 Prozent). 42Prozent derjenigen, die in absehbarer Zukunft einen Wohnungswechselin eine Mietswohnung vorhaben, gaben an, sich keine Immobilie leistenzu können. Weitere 18 Prozent möchten sich nicht so hoch verschulden.Auch aus anderen als finanziellen Gründen entscheiden sich dieDeutschen für das Leben zur Miete: Sie haben sich nicht auf einenWohnort festgelegt, möchten sich um keine Reparaturen kümmern oderbefürchten, ihren Lebensstandard herunterschrauben zu müssen und sichbeispielsweise keine Reisen mehr leisten zu können.Hier finden Sie die aktuellen Mietpreise der deutschenMittelstädte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern: http://ots.de/gYqwdWeitere Informationen bekommen Sie in unserem News-Bereich unterfolgendem Link: http://ots.de/9hhVaFür die von immowelt.de beauftragte repräsentative Studie "Wohnenund Leben 2017" wurden im Februar 2017 deutschlandweit 1.000 Personen(Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.Die Ergebnisse der Studie im Überblick: Planen Sie in absehbarerZeit einen Umzug?- Nein, ich plane nicht umzuziehen: 73 Prozent- Ja, ich möchte eine Wohnung mieten: 14 Prozent- Ja, ich möchte ein Haus kaufen: 6 Prozent- Ja, ich möchte ein Haus mieten: 4 Prozent- Ja, ich möchte eine Wohnung kaufen: 3 ProzentWas ist für Sie der Hauptgrund, dass Sie Ihre nächste Wohnung/Ihrnächstes Haus kaufen und nicht mieten möchten?- Ich möchte das Geld für die Miete sparen und in etwas Eigenesinvestieren: 43 Prozent- Ich möchte mir eine Altersvorsorge aufbauen: 28 Prozent- Ich habe mehr Gestaltungsfreiheit (muss nicht jedes Mal fragen,wenn ich an der Wohnung etwas verändern möchte): 14 Prozent- Weil ich für meine Ersparnisse auf der Bank kaum Zinsen bekomme:10 Prozent- Weil die Darlehenszinsen sehr günstig sind: 5 ProzentWas ist für Sie der Hauptgrund, dass Sie Ihre nächste Wohnung/Ihrnächstes Haus mieten möchten?- Ich kann mir keine Immobilie leisten: 42 Prozent- Weil ich dort wahrscheinlich nur eine begrenzte Zeit wohnenwerde (z. B. für die Ausbildung, befristete Arbeitsstelle): 19Prozent- Ich möchte mich nicht so hoch verschulden: 18 Prozent- Ich muss mich um nichts kümmern (Reparaturen etc.): 13 Prozent- Ich befürchte, mir dann andere Dinge nicht mehr leisten zukönnen (z. B. Reisen, schönes Auto etc.): 8 Prozent 