Kaufen oder Bauen: Dank der KVB Finanz den Traum vom Eigenheim erfüllen

Limburg (ots) - Ein Eigenheim stellt für viele Paare und Familien einen langersehnten Traum dar. Die Gefühle von Freiheit und Selbstbestimmtheit werden inerster Linie mit den eigenen vier Wänden verbunden. Mitunter sprechen aber auchdie Fakten für eine eigene Immobilie.Ablauf einer ImmobilienfinanzierungOftmals bewegen Emotionen Interessenten dazu, die Finanzierung eines Eigenheimsin Erwägung zu ziehen. Gedanken wie "endlich keine Mieterhöhungen mehr, keinKündigungsrisiko und kaum bis gar keine Gestaltungsvorgaben" oder "es ist vielsinnvoller das eigene Geld in eine Immobilie zu investieren als ein Leben langMiete zu zahlen", gehen Vielen durch den Kopf. Da in den letzten Jahren dieZinsen für das Baugeld besonders niedrig sind, ist der Traum günstig zurealisieren. Gleichzeitig steigen in vielen Regionen die Immobilien- undMietpreise - bezahlbarer Wohnraum ist rar. Einmal mit diesen Gedanken gespielt,lässt viele Menschen der Traum vom Eigenheim nicht mehr los. Zwar handelt essich um ein kostspieliges Vorhaben, zugleich aber auch um ein lohnenswertes inBezug auf die Wertanlage und Altersvorsorge. Egal, ob es sich um den Neubaueiner Immobilie, den Erwerb oder die Sanierung eines Hauses handelt, allen voransollte eine gute Planung stehen. Die wenigsten Bauherren oder Käufer können denvollen Kaufpreis mit eigenen Mitteln zahlen. Ist das passende Objekt gefunden,steht also meistens eine Baufinanzierung an.Im ersten Schritt auf dem Weg zur einer Baufinanzierung, sollten die eigenenfinanziellen Mittel betrachtet werden. Das bedeutet, zu ermitteln, wie vielEigenkapital vorhanden ist und in welchem Umfang sich eine Immobilie geleistetwerden kann. Eine realistische Einschätzung ist unbedingt von Nöten. Mit Hilfevon Haushaltsrechnern können folgende Fragen genau beantwortet werden: Wie vielGeld wird monatlich ausgegeben? Und wie viel des Einkommens bleibt pro Monat füreine Kreditzurückzahlung übrig? Nachdem im ersten Schritt der finanzielle Rahmenfür die Baufinanzierung definiert wurde, steht nun im zweiten Schritt derVergleich der verschiedenen Optionen bevor. Sind passende Konditionen gefunden,folgt der Vertragsabschluss beim Notar. Zuletzt erfolgt der Kauf, sodass dasBauvorhaben oder der Umzug beginnen kann.Voraussetzungen für die richtige BaufinanzierungUm ein Immobiliendarlehen zu erhalten, müssen einige Voraussetzungen erfülltsein. Am wichtigsten ist die Bonität des Kreditnehmers. Die Bonität beinhaltetunter anderem ein gesichertes Einkommen, damit der Kreditgeber die Tilgung derRatenzahlung sicherstellen kann. Untergeordnet ist an dieser Stelle, ob derDarlehensnehmer Angestellter, Rentner oder Selbständiger ist. Lediglich dieVolljährigkeit muss gegeben sein. Auch der Immobilienwert spielt eineentscheidende Rolle für die Sicherheit sowie das vorhandene Eigenkapital. Umsomehr erspartes Geld für die Finanzierung vorhanden ist, desto geringer ist dasRisiko für die Bank und somit die Rate.Der Klassiker unter den Immobilienfinanzierungen ist das Annuitätendarlehen. Beidieser Option kommen Sicherheit und Flexibilität an erster Stelle. Über dengesamten Zeitraum zahlen Darlehensnehmer monatlich eine vor Vertragsbeginnfestgelegte Rate. Der große Vorteil dabei ist, dass sich die Zinsen und dieTilgungssumme über die Laufzeit hinweg nicht verändern. Der Zeitraum derFestschreibung des Darlehens wird in der Regel zwischen 5 und 20 Jahren gewählt.Das Volltilgerdarlehen ist eine Sonderform des Annuitätendarlehens. Monatlichwird ebenfalls eine gleichbleibende Rate gezahlt, die sich aus Zinsen undTilgung zusammensetzt. Das Besondere ist jedoch, dass vorab entschieden wird,wann der Kredit vollständig abgezahlt sein soll. Aus diesem Zeitraum ergibt sichdie Ratenhöhe. Nach Kreditende exzitiert keine Restschuld mehr und eineAnschlussfinanzierung entfällt.Bei einem variablen Darlehen variiert der Zinssatz. Zu Beginn punktet dasDarlehen mit niedrigen Zinsen. Alle drei beziehungsweise sechs Monate werden dieZinsen an den Markt angepasst. Der Nachteil hierbei ist die fehlendePlanungssicherheit. Die Variante bietet sich lediglich für Käufer mit einerausgezeichneten Bonität an.Baukindergeld: Staatliche Unterstützung für FamilienOftmals sind es Familien mit Kindern, die über den Hausbau oder -kaufnachdenken. Nicht nur der Bau oder Kauf an sich, schlägt oftmals hoch zu Buche.Auch die Einrichtung der Kinderzimmer ist neben regelmäßigen Ausgaben fürKleidung und die Kita kostspielig, sodass die finanzielle Situation eherangespannt ist. Sind die Kinder noch klein, muss häufig auch derVerdienstausfall eines Elternteils gestemmt werden. 2018 hat die Bundesregierungeinen großen Schritt zur Unterstützung von Familien getan und das Baukindergeldins Leben gerufen. Mit Hilfe der staatlichen Förderungen der KfW können sichjunge Familien bis zum 31. Dezember 2020 attraktive Zuschüsse für den Hausbausichern. Beträgt das Familieneinkommen mit einem Kind unter 18 Jahren nicht mehrals 90.000 Euro brutto, kann das Baukindergeld beantragt werden. DerHöchstbetrag setzt sich aus dem Jahresverdienst von maximal 75.000 Euro undeinem Freibetrag von 15.000 Euro je im Haushalt lebendem Kind zusammen. Nacherfolgreicher Antragstellung bei der KfW, erhalten Familien über zehn Jahrehinweg jährlich 1200 Euro je Kind als Förderung. Das Baukindergeld stellt einegute zusätzliche Möglichkeit für Familien dar, Sondertilgungen zu leisten oderRücklagen für den Notfall zu bilden.Baufinanzierung ohne EigenkapitalWenn es Paaren oder Familien nicht möglich ist, eigenes Geld für dieImmobilienfinanzierung aufzubringen, ist ein Hauskauf dennoch möglich. Zubeachten ist allerdings, dass das Vorhaben deutlich länger und teurer wird.Banken kalkulieren höhere Zinsen und Mindesttilgungsraten, um sich abzusichern.Denn eine längere Kreditlaufzeit bedeutet für die Banken ein größeres Risiko undgleichzeitig auch eine stärkere Belastung für die Darlehensnehmer. Es wirdzwischen einer 100%-Finanzierung und 110%- bzw. Vollfinanzierung unterschieden.Bei einer 100%-Finanzierung wird der Kaufpreis durch ein Immobiliendarlehenabgedeckt. Für die Nebenkosten, wie Grunderwerbssteuer, Notar- und Maklerkostenist der Kreditnehmer verantwortlich. Eine 110 %-Finanzierung/Vollfinanzierungsieht vor, dass neben dem Hauspreis auch alle anfallenden Erwerbsnebenkostenübernommen werden und keinerlei Eigenkapital eingebracht wird. Beide Variantenermöglichen einen frühzeitigen Hauskauf oder -bau zum Beispiel in jungen Jahren.Zwingend erforderlich ist dafür ein sicheres und gutes Einkommen. Der Zustandder Immobilie beziehungsweise die Lage des Grundstücks bei einem Neubau, spielenebenso eine wichtige Rolle in Bezug auf den Wertzuwachs.Baufinanzierung mit KöpfchenIn Abhängigkeit von der finanziellen Ausgangslage, ergeben sich verschiedeneMöglichkeiten zur Gestaltung der Baufinanzierung. Die Kreditexperten der KVBFinanz empfehlen künftigen Immobilienbesitzern eingehend, sich professionelleUnterstützung zu suchen. Das Risiko sich bei der Suche von verlockendenKonditionen blenden zu lassen, die nicht zur individuellen Situation passen, isthoch. Im Worst Case tritt eine unfreiwillige Überschuldung ein. Um diese zuvermeiden und auf alles vorbereitet zu sein, sind die nachfolgenden Tipps derKVB Finanz hilfreich:Es ist besonders wichtig, dass die passende Laufzeit für die individuellenBedürfnisse gewählt wird. Denn die Kreditdauer entscheidet über die Höhe derZinsen. Je nachdem, welches Darlehen gewählt wird, sichert ein langer Zeitraumkonstante Zinsen. Zu bedenken ist: Umso länger die Laufzeit, desto teurer wirdes. Die gesamte Laufzeit des Darlehens sollte 30 Jahre nicht übersteigen, sodassdie Schuld möglichst bis zum Rentenbeginn abgetragen ist.Um über die Höhe des Darlehens entscheiden zu können, sollten nicht nur dieregelmäßigen Einkünfte und Ausgaben betrachtet werden. Ebenfalls zuberücksichtigen sind das Vermögen des Partners und künftige Einnahmen, wieErbschaften oder die Auszahlung einer Versicherung. Je mehr Geld zur Verfügungsteht, desto niedriger sind die Zinsen der Bank. In der Regel bietet sich einEigenkapital in Höhe von 20 bis 30 % des Kaufpreises an. Der Expertentipp vonMarc Kloetzel, Prokurist und Sales Manager der KVB Finanz lautet: "Wir empfehlenunseren Kunden, dass sie eine großzügige Summe von Ihrem Gesamtvermögen abziehenund diese Rücklage für den Urlaub, Reparaturen und sonstige Unkosten nutzen."Kloetzel erklärt, dass solche anfallenden Kosten schnell unberücksichtigt beimAbschluss einer Immobilienfinanzierung blieben und die Frustration dann hochsei, wenn das notwendige Kapital fehlte. Auch wenn eine Baufinanzierung mitEigenkapital lohnenswert ist, ist es grundsätzlich auch möglich einImmobiliendarlehen ohne Eigenkapital abzuschließen.Beim Kauf sollten die Nebenkosten wie Maklerprovision, Grunderwerbsteuer undNotargebühren nicht vergessen werden, denn diese schlagen oftmals rund zehnProzenten auf den Kaufpreis oben drauf. Diese Kosten werden von manchen Bankennicht mitfinanziert und müssen dann aus eigenen Mitteln bestritten werden.Unabhängig von den eigenen Ersparnissen, empfiehlt sich bei einerBaufinanzierung die Bindung an einen gewissen Zinssatz. So haben Besitzer dieSicherheit, dass sich die Zinsen über die gesamte Laufzeit nicht verändern. Istder Zinssatz besonders günstig, lohnt sich eine lange Zinsbindung. Dabei solltedie Tilgungssumme nicht zu niedrig angesetzt sein, damit das Immobiliendarlehennicht bis ins hohe Rentenalter abbezahlt werden muss. InkludierteSondertilgungen erlauben, spontane Erbschaften oder eine hohe Steuerrückzahlungfür die Tilgung des Kredits zu verwenden.Die Experten der KVB Finanz wissen, dass die finanzielle Grundsteinlegung fürden Hauskauf bzw. Hausbau immens wichtig ist. Mit einem sicheren undindividuellen Finanzierungsplan und einem optimalen Angebot, bleibt die Freudeüber das Eigenheim bis ins Alter erhalten und wird nicht durch zu hohe Kostengetrübt. 