Das Kaufen geht weiter: Warren Buffett setzt jetzt ca. 800 Mio. US-Dollar auf diese Aktie

Warren Buffett hat jetzt also doch noch mit dem Kaufen von Aktien begonnen: Neben Anteilsscheinen seiner eigenen Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) gehörte unter anderem der Erwerb von Vermögenswerten von Dominion Energy dazu. Damit ist die Energiesparte des Konglomerats zunächst gestärkt worden.

Der Kaufrausch des Orakels von Omaha geht allerdings weiter: Wie aktuelle Medienberichte zeigen, hat der Starinvestor jetzt anscheinend weitere ca. 800 Mio. US-Dollar in die Hand genommen und in eine bereits bestehende Beteiligung investiert. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Investoren wissen sollten:

Kaufrausch in dieser Woche!

Wie unter anderem die englischsprachige Ausgabe der Seite Investopedia berichtete, habe das Orakel von Omaha nun in die Aktie der Bank of America (WKN: 858388) investiert. Und das sogar in dieser Woche: Die zuletzt kolportierten Käufe lagen demnach in einem Zeitfenster zwischen Montag und Mittwoch. Also zwischen dem 20. und 22. Juli. Definitiv bemerkenswert.

Dabei hat Warren Buffett wohl rund 34 Mio. Anteile an dem US-amerikanischen Geldhaus erworben. Der Kaufpreis soll ca. bei 24 US-Dollar je Aktie gelegen haben. Daraus ergibt sich ein Kaufvolumen von rund 800 Mio. US-Dollar. Beziehungsweise vereinzelt ist auch von einem Kaufpreis von 813 Mio. US-Dollar die Rede. In Anbetracht der Größe von Berkshire Hathaway und der Beteiligung möchte man fast sagen: Die Differenz sind Peanuts.

Bei Berkshire Hathaway ist mit diesem Schritt die zweitgrößte Beteiligung weiter ausgebaut worden, das Konglomerat hält damit inzwischen über 11 % aller ausstehenden Aktien. Der Wert dieser Beteiligung beläuft sich zudem auf rund 23,9 Mrd. US-Dollar.

Die Aktien der Bank of America sind dabei im laufenden Börsenjahr um knapp über 30 % gefallen. Es scheint daher, als sei Buffett für den Banksektor noch immer langfristig optimistisch. Oder zumindest für die Bank of America.

Klassisch Buffett im Kompetenzbereich

Die Investition in Höhe von 800 Mio. US-Dollar Pi mal Daumen sind jedoch eigentlich eher Peanuts für Berkshire Hathaway. Der aktuelle Börsenwert beläuft sich schließlich auf knapp 470 Mrd. US-Dollar und alleine diese Referenzgröße zeigt: Wirklich wesentlich ist der Ausbau dieser Position nicht. Auch die im Vorfeld kolportierten 137 Mrd. US-Dollar in Cash haben gezeigt, dass Buffett mehr Spielraum besitzt. Selbst wenn ein kleiner Teil von insgesamt ca. 15 Mrd. US-Dollar für den Erwerb der Vermögensanteile von Dominion Energy und dem Kauf eigener Aktien verwendet worden ist.

Wie auch immer: Die Investition in die Aktie der Bank of America könnte eine klassische Buffett-Investition sein. Das Feld der Finanz- und Versicherungsaktien ist eindeutig der primäre Kompetenzbereich des Orakels von Omaha. Womöglich findet der Starinvestor, dass die Krise die Aussicht auf langfristig attraktive Renditen schaffen könnte. Zumindest könnte das eine Interpretationsmöglichkeit sein.

Überbewerten sollte man diese Investition jedoch nicht. Wie gesagt: Es ist eine vergleichsweise kleine Investition, die Buffett bei Berkshire Hathaway getätigt hat. Aber immerhin zeigt das: Das Orakel von Omaha hat jetzt vielleicht mit dem Investieren begonnen.

Werden weitere Investitionen folgen?

Die wohl spannendere Frage dürfte für viele Investoren jetzt jedoch sein: Wird Warren Buffett bei Berkshire Hathaway weiter investieren? Das kann natürlich niemand mit Sicherheit sagen. Eines weiß ich jedoch: Die nächsten Wochen und Monate werden das garantiert zeigen.

