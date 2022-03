Kaufen? Verkaufen? Die andere Option, über die man selten spricht

Kaufen oder verkaufen? Gefühlt ist diese Frage selten relevanter gewesen. Ukraine-Konflikt, Zinssorgen, Inflation und andere Dinge führen zu einem komplizierten Mix. Um jedoch fair zu bleiben: Die Aktienmärkte sind niemals wirklich eindeutig. Probleme, Chancen und Risiken gibt es immer.

Die letzte Erkenntnis hilft uns im Moment nicht. Für die meisten geht es trotzdem darum, jetzt einen Weg zu erkennen. Kaufen oder verkaufen: Das sind zwei Optionen. Aber eben nicht die einzigen. Vergessen wir nicht, dass es für alle Zweifler einen interessanten Mittelweg gibt. Der wiederum ebenfalls Vor- und Nachteile hat.

Kaufen vs. verkaufen: Halten … oder einfach nix tun

Kaufen oder verkaufen sind weder bei der Einordnung von Aktien noch für jeden Investor eine Option. Das Halten ist eine Variante, über die sehr selten gesprochen wird. Ganz einfach, weil kaum jemand schreiben würde: Ach ja, Aktie X ist ein idealer Kandidat, um jetzt einfach gar nichts zu machen.

Für dich, der jedoch einige Investitionsentscheidungen getroffen hat, ist das Halten eine Variante. Zu den Vorteilen zählt, dass man insbesondere den weiteren Druck nicht erhöht, wenn es noch immer abwärtsgehen sollte. Mit dem Halten ist es außerdem einfacher möglich, nicht direkt den Verkaufsknopf zu drücken. Es ist ein Ausweg, eine Flucht. Oder die bewusste Entscheidung, einfach auch mal nichts zu tun. In einer volatilen, unsicheren Phase ist das häufig die halbe Miete.

Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass bei einem Buy-and-Hold-Ansatz jetzt eher ein günstiger Zeitpunkt für langfristig orientierte Käufe ist. Insofern ist ein Nachteil dieses Weges, dass man diese Chance nicht nutzt. Das hilft im Zweifel jedoch auch nicht, wenn man hinterher derart investiert ist, dass man nachts kein Auge mehr zubekommt. Deshalb: Denk nicht nur an kaufen oder verkaufen. Sondern überlege, wenn du zweifelst, aktiv eine Halte-Position zu wahren. Und dich vielleicht bewusst dafür zu entscheiden, nicht mehr über Aktien und Börse über einige Monate oder ein, zwei Jahre nachzudenken.

Emotionen nicht unterschätzen

Was ist schon vernünftig in einer volatilen Phase? Nicht zu verkaufen und viel zu kaufen. In der Retrospektive ist es das zumindest immer gewesen. Und was sagen einem jetzt die Emotionen? Retten, was zu retten ist, kein Geld zu verspekulieren und idealerweise alles zu verkaufen und einen Verlust abzuschreiben.

Genau das ist für mich der Gegensatz, der eine Mitte für zumindest einige Investoren erfordert. Diese Mitte ist das Halten. In der jetzt unsicheren Zeit ist das ein Weg oder sogar ein Ausweg. Vielleicht sogar für einige Investoren der beste, den man jetzt gehen kann und sollte.

Der Artikel Kaufen? Verkaufen? Die andere Option, über die man selten spricht ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022