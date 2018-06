Kaufen? Dieser Kursverlust könnte dem ein oder anderen Anleger der SILTRONIC AG NA O.N.-Aktie zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Heute startete die SILTRONIC AG NA O.N.-Aktie mit 146,30 Euro in den Börsentag. Der gestrige Schlusskurs in Höhe von 140,45 Euro ergibt eine Kursveränderung von -5,10 Prozent. Die TecDAX -Aktie steht aktuell zurzeit bei 140,45 Euro. Auf Monatsbasis heißt das -4,03 Prozent Veränderung. Auf Jahressicht heißt das, dass sich SILTRONIC AG NA O.N. um 69,26 Prozent verbessert hat. Die Aktie aus der Halbleitersbranche weist eine ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.