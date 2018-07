Kaufen? Dieser Kursverlust könnte dem ein oder anderen Anleger der NEMETSCHEK SE O.N.-Aktie zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Heute startete die NEMETSCHEK SE O.N.-Aktie mit 117,50 Euro in den Börsentag. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von gestern Abend in Höhe von 116,10 Euro ist dies eine Veränderung um -0,68 Prozent. Wer die aktuellen Kurse studiert, sieht, dass die Aktie derzeit bei 116,10 Euro liegt. Das heißt, die TecDAX -Aktie liegt auf Monatsbasis bei 10,78 Prozent. Somit hat sich NEMETSCHEK SE O.N. im Vergleich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.