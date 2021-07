Nach Kauf sämtlicher Anteile: Funke Mediengruppe beginnt umfassenden Unternehmensumbau

Essen (ots) -- Andrea Glock, Simone Kasik, Christoph Rüth, Bianca Pohlmann und Jochen Beckmann bilden neues Führungsteam- Andreas Schoo, Michael Wüller und Michael Geringer verlassen das Unternehmen- Agilität, Unternehmertum und Innovationskraft: Innerhalb der kommenden zwei Jahre wird Spartenstruktur mit schlanker Holding aufgebautEssen (ots) - Die österreichischen Kartellbehörden haben am 16. Juli 2021 den Kauf sämtlicher Anteile der FUNKE Mediengruppe durch die Familie Grotkamp - Petra Grotkamp, Julia Becker, Nora Marx und Niklas Wilcke - genehmigt. Die FUNKE Mediengruppe beginnt nun mit einer umfassenden Neuausrichtung.Julia Becker, Vorsitzende des Aufsichtsrats: "Wir wollen den Wert des unabhängigen Journalismus erhalten - ja stärken. Unsere Mutter hat deshalb vor neun Jahren mit ihrem mutigen Schritt der Übernahme der Brost-Anteile unserem Medienhaus unternehmerische Handlungsfähigkeit ermöglicht. Indem wir nun alle Anteile in unsere Familie holen, erhalten wir endlich die unternehmerische Führung, die wir so dringend benötigen, um die FUNKE Mediengruppe zukunftsfähig aufzustellen. Wir wollen und dürfen keine Zeit verlieren und beginnen umgehend mit der Umsetzung eines Plans, den wir in den vergangenen Monaten mit Hilfe zahlreicher Experten ausgearbeitet haben."Innerhalb der kommenden zwei Jahre wird in einem mehrstufigen Prozess eine Spartenstruktur mit schlanker Holding aufgebaut. Vorgesehen sind die drei Sparten Regionalmedien, Zeitschriften und Digitales. Hinzu kommt ein Center of Excellence: Hier befinden sich die Zentralbereiche - zum Beispiel IT und die kaufmännischen Abteilungen -, die Support-Funktionen - zum Beispiel HR und Recht. Im Center of Excellence sollen zudem künftig ganz wesentlich neue Geschäftsideen, wie zum Beispiel datengetriebene Geschäftsmodelle, für die gesamte Gruppe entwickelt werden. Die Sparten und das Center of Excellence sollen jeweils unternehmerisch weitgehend unabhängig und für Partnerschaften mit anderen Medienhäusern anschlussfähig sein. In der schlanken Holding wird künftig ein zentrales, nicht-operatives Portfoliomanagement sitzen, das die Sparten und das Center of Excellence steuert."Mit dieser neuen Organisation können wir endlich die Potentiale heben, die sich aus unserem einzigartigen Produktportfolio - Regionalmedien, Zeitschriften und Digitales - ergeben", sagt Niklas Wilcke. "Wir werden in den Sparten und im Center of Excellence einen enormen unternehmerischen Drive bekommen. Und gleichzeitig können wir nun einfacher die so wichtige Zusammenarbeit mit anderen Medienhäusern realisieren."In dieser künftigen Unternehmensstruktur sind Geschäftsführerfunktionen allein in den Sparten, nicht mehr auf Konzernebene vorgesehen. Bis zur Realisierung dieses Zielbildes wird Christoph Rüth weiterhin die Funktion des Konzerngeschäftsführers mit der schwerpunktmäßigen Verantwortung für Regionalmedien und Digitales wahrnehmen. Andrea Glock, bisher Leiterin Unternehmensorganisation und -entwicklung, und Simone Kasik, bislang Leiterin Controlling und Corporate Finance, werden neue Geschäftsführerinnen auf Konzernebene. Zu Andrea Glocks Aufgabenbereich gehören die Unternehmensentwicklung und Services. Als Chief Financial Officer übernimmt Simone Kasik die kaufmännische Konzernleitung. Weil der Zeitschriftenbereich bereits weitgehend so aufgestellt ist, dass er als eigene Sparte gut ins Zielbild passt, wird er von einem Management Board geführt. Ihm gehören Bianca Pohlmann, bislang Geschäftsführerin FUNKE Life GmbH, und Jochen Beckmann, bisher Geschäftsführer der FUNKE Zeitschriften GmbH, an. Zu ihrem Bereich gehören sämtliche Frauen-, Lifestyle-, Programm- und Rätselzeitschriften. Bianca Pohlmann vertritt die Zeitschriften auch im Executive Board, das als oberstes Entscheidungsgremium unter anderem die spartenübergreifende Zusammenarbeit gewährleistet. Ihm gehören auch Andrea Glock, Simone Kasik und Christoph Rüth an.Andreas Schoo, bislang Konzerngeschäftsführer mit dem Schwerpunkt Zeitschriften und Digitales, Michael Wüller, bisher Konzerngeschäftsführer mit dem Schwerpunkt kaufmännische Bereiche sowie Michael Geringer, bislang Geschäftsführer der FUNKE Zeitschriften GmbH, verlassen das Unternehmen."Wir danken Andreas Schoo für die Jahre in unserem Haus. Gemeinsam mit seinem Team ist es ihm gelungen, die Ergebnisse der Zeitschriften in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich zu halten. Zudem hat er die Digitalisierung unseres Hauses vorangebracht. Mit Michael Wüller verlässt ein überaus verlässlicher Wegbegleiter das Haus. Er hat einen wichtigen Anteil daran, dass wir heute wirtschaftlich so stabil dastehen. Auch ihm sind wir zu großem Dank verpflichtet. Wir wünschen beiden alles Gute für ihre Zukunft. In diesem Sinne möchten wir auch Michael Geringer danken, der mit seinem Know-how das Zeitschriftengeschäft ganz wesentlich zu dem gemacht, was es heute ist: eine tragende Säule unseres Unternehmens", so Nora Marx. "Andrea Glock, Simone Kasik und Christoph Rüth sowie unsere Zeitschriften-Doppelspitze, Bianca Pohlmann und Jochen Beckmann, haben in der Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen, dass sie Leidenschaft für Journalismus mit klugen Konzepten zum Schaffen der notwendigen wirtschaftlichen Voraussetzungen kombinieren. Wir sind dankbar, dass sie nun als ein Team gemeinsam auf Konzernebene die Geschäfte führen und den Umbau der Mediengruppe umsetzen werden - ein starkes Führungsteam!", so Nora Marx.Julia Becker: "Wir wollen ein modernes zukunftsorientiertes Medienunternehmen werden. Wir wollen guten Journalismus sichern, neue Produkte und Geschäftsmodelle entwickeln, digitaler, schlanker und schneller werden. Wir wollen ein Unternehmen sein, in dem man gerne arbeitet, weil jede und jeder Gestaltungsmöglichkeiten hat, ihre und seine Talente ins Spiel bringen kann, gute Ideen zum Zuge kommen und alle miteinander respektvoll umgehen."