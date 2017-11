"Kauf bunter" - Das eBay-Shopping-Experiment

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Dreilinden / Berlin (ots) - 71 Prozent der Deutschen drücken ihrePersönlichkeit durch Produkte aus / 69 Prozent der Deutschen sindstolz auf ihren eigenen Stil / Collien Ulmen-Fernandes nimmt teil ameBay-Shopping-ExperimentWeg von "beiger" Konformität, hin zu bunter Vielfalt: FürKonsumenten hat es eine immer größere Bedeutung, ihrer Individualitätund Einzigartigkeit Ausdruck zu verleihen. Laut einer im Auftrag voneBay durchgeführten, repräsentativen Statista-Umfrage* empfinden 61Prozent es als wichtig/sehr wichtig, die Persönlichkeit durch deneigenen, individuellen Stil zum Ausdruck zu bringen. Ganze 71 Prozentder Deutschen kaufen dabei bewusst Produkte, die ihre Persönlichkeitunterstreichen und genau zu ihnen passen, unabhängig vonTrendbewegungen. Auf diesem Insight basiert auch "Kauf bunter", dieneue eBay Markenplattform, die Käufer dazu anregt, sich von "beiger"Konformität zu lösen. Sie reflektiert die Essenz der Marke eBay - dasEintreten für Individualität und Vielfalt - und unterstreicht, wieeBay es jedem ermöglicht, gemäß den eigenen ganz individuellenWünschen einzukaufen.Das eBay-Shopping-Experiment: Was kauft man für jemanden, den mannur durch einige wenige, aber entscheidende Informationen kennt?Kauf mir, was ich bin: Gemeinsam mit einem Persönlichkeitsexpertenwurde für das Experiment ein Fragebogen entwickelt, der daraufabzielt, die Einzigartigkeit einer Person zu erkennen - jenseits vonoffensichtlichen Kriterien wie z.B. Geschlecht oder Alter. Jeweilszwei Teilnehmer erhielten im Anschluss den Fragebogen des anderen.Ihre Aufgabe: sich anhand der Angaben sowie mit Intuition undEmpathie ein möglichst genaues Bild von der individuellenPersönlichkeit des anderen zu machen; und ein Produkt auszuwählen,das zur Persönlichkeit des jeweiligen Experiment-Partners passt. DieÜbergabe wurde von eBay in einem emotionalen Video-Clip festgehalten."Alle Teilnehmer mussten auf Basis einiger weniger, aberentscheidender Informationen Produkte auswählen. Hierbei warauffällig, dass fast alle sich für Produkte entschieden, die nichtauf das Offensichtliche abzielten, doch trotzdem letztlich unbekannteWünsche erfüllten. Trotz der Angabe von Vorlieben oder Hobbiesnutzten die Teilnehmer den Spielraum für überraschende Ideen, diejeweils zur Individualität des Beschenkten passten", gibt ExperteEric Hegmann seine Beobachtung zum Experiment wieder.Was bekommt Collien Ulmen-Fernandes?Auch Collien Ulmen-Fernandes - Schauspielerin und Moderatorin -hat an dem Experiment teilgenommen. "Andere zu beschenken bringt mirfast mehr Spaß, als selbst Geschenke zu bekommen", äußert sichCollien Ulmen-Fernandes zur Aufgabe. "Ich hab mich da richtigreingesteigert, versucht, mich in die Person hineinzuversetzen, undschließlich - wie ich finde -etwas gefunden, das wirklich perfekt zuder Persönlichkeit der Person passen müsste."eBay implementiert personalisierte EinkaufserfahrungDurch die riesige Bandbreite von brandneuen bis völligeinzigartigen Artikeln sowie die zunehmend personalisierteEinkaufserfahrung ermöglicht eBay es den Menschen, genau das zufinden, was sie sich wünschen und mit dem sie ausdrücken können, wersie sind.eBay in Zahlen - weltweit- eBay hat 168 Millionen aktive Käufer weltweit- 81 Prozent aller weltweit bei eBay verkauften Artikel sind neu- Zu jedem Zeitpunkt sind bei eBay weltweit etwa 1,1 MilliardenArtikel zu finden und die Artikelauswahl bei eBay wächst weiter- 68 Prozent aller Artikel in den USA, Großbritannien undDeutschland werden versandkostenfrei geliefertDie Video-Clips und weitere Informationen finden Sie hier:http://bit.ly/2z9GpEY. Bei YouTube sind die Videos ebenfalls zu sehenunter https://www.youtube.com/user/ebayde/videos.Alle Informationen zum Projekt finden Sie darüber hinaus auch imeBay-Pressecenter unter http://bit.ly/2z9hlxE.*Repräsentative Umfrage durch Statista, Oktober 2017.Über eBay:eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen imBereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay,StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer undVerkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch "Connected Commerce"wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer derweltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot voneiner einzigartigen Breite und Tiefe. 