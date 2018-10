Kauf Vonovia für das Burggraben-Depot (Real-Geld Depot von Frank Helmes)

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia ist eine Holding, die in Immobilen investiert. Solche Holdings geben in Ihrem Geschäftsbericht i.d.R. den NAV-Wert an. Der NAV-Wert ist der Wert aller Investments aus Sicht des Unternehmens. Vonovia weist einen NAV-Wert von 39,83 Euro aus. Der faire Wert der Aktie liegt also bei 39,83 Euro aus Sicht von Vonovia. Der aktuelle Aktien-Kurs liegt 1% unter diesem Wert. Die Aktie ...

Ein Beitrag von Frank Helmes.