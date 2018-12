Kauf Euronext für das Burggraben-Depot (Real-Geld Depot von Frank Helmes) – Details im Artikel

Euronext ist Betreiber der Börsen in Amsterdam, Brüssel, Lissabon und Paris. Dass es in 10 Jahren die genannten Börsen immer noch geben wird und die Aktien-Kurse dieser Börsen höher stehen werden, ist sehr wahrscheinlich, da Menschen in den jeweiligen Ländern auch weiterhin Wertpapiere kaufen werden.

Eine preisliche Unterbewertung der Aktie ist gegeben nach:

– KGV-Verfahren von Benjamin Graham (Lehrvater von Warren Buffett): 23%

Ein Beitrag von Frank Helmes.