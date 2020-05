Kauf Dir Luxus in der Zeit - dann hast Du Bargeld in der Not (FOTO)

Stuttgart (ots) - Seit Jahrzehnten führte der Privat-Pfandkredit im Eppli Expertenzentrum am Stuttgarter Marktplatz ein Schattendasein.Die Besitzer von Schmuck, Uhren, Gold oder Münzen hatten die Wahl: in eine Auktion einliefern, direkt verkaufen oder- ein Pfandkredit. Wobei Letzteres relativ selten in Anspruch genommen wurde.Aber plötzlich in in der schweren Wirtschaftskrise erlebt das älteste Bankgeschäft der Welt eine Renaissance.Und in der Tat, gerade jetzt, wo es für viele Gastronomen und Selbständige ums wirtschaftliche Überleben geht ist das Pfandgeschäft unschlagbar."Wer ein entsprechendes Pfand hinterlegen kann, verfügt nach 10 Minuten über 3 Tausend oder auch über 30 Tausend Euro" sagt Juniorchef Ferdinand Eppli.Sonderkonditionen für Gewerbetreibende und Selbständige.Viele Stammkunden haben in den Eppli Auktionen und Filialen in den vergangenen 40 Jahren Millionenwerte erworben, die jetzt kurzfristig in Bargeld umgewandelt werden können."Wir haben damit geworben, dass unsere Kunden bei Eppli nicht shoppen gehen, sondern investieren- und dieses Versprechen lösen wir jetzt ein!" verspricht Franz Eppli, Seniorchef und Gründer des Unternehmens.Natürlich können auch Privatpersonen die Vorteile eines Pfandkredits nutzen. Das Eppli Expertenzentrum verfügt über hochqualifizierte Experten aller Fach- und Sammelgebiete und auch die modernsten technischen Hilfsmittel um die Waren zu bewerten und höchstmöglich zu beleihen.Der Schwerpunkt der Objekte liegt im Bereich der Schmuck, Gold- und Silberwaren, Münzen und Uhren. Kunsthistoriker bewerten aber auch Kunst und Antikes. Aber auch Designer Taschen und Luxus Accessoires können beliehen werden."Bei der Beleihung einer Motoryacht vor einigen Jahren und einem Oldtimer mussten wir für die Bewertung auf externe Experten zurückgreifen, konnten aber auch in diesem Fall mit einem 5-stelligen Pfandkredit über einen Engpass hinweghelfen" so Ferdinand Eppli.So funktioniert ein Eppli-Pfandkredit:- Kunde verpfändet einen Goldbarren im Wert von 3.000.- EUR - Ein Pfandschein über 2.300.- EUR wird ausgestellt (Personalausweis erforderlich) - Der Kunde erhält 2.300.- EUR - Der Kunde kann in den nächsten 4 Monaten jederzeit seinen Goldbarren wieder auslösen. Er bezahlt das Darlehen zurück zuzüglich Zinsen und Gebühren für die jeweils zurückliegende Zeit. - Absolute Diskretion! Der Kunde erhält keine Post, keine Mahnung oder Ähnliches. - Löst der Kunde in den. 4 Monaten sein Pfand nicht auf, wartet Eppli noch einen weiteren Monat. - Um das ausgeliehene Geld sowie die aufgelaufenen Zinsen und Gebühren doch noch zu erhalten hat Eppli nur eine einzige Möglichkeit: Die öffentliche Versteigerung des Pfands. Für Eppli ist nicht der Kunde der Schuldner, sondern das Pfand und nur aus dem Versteigerungserlös darf er sein Geld zurückfordern. - Wird bei der Versteigerung ein höherer Betrag erzielt als dem Pfandhaus zusteht, gehört dieser dem Kunden.Ein Bankgeschäft, das in einem klar geregelten gesetzlichen Rahmen abgewickelt wird, diskret und absolut seriös.Pressekontakt:Bianca Popb.pop@eppli.comTel: 0151 52892578Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122328/4589451OTS: Auktionshaus EppliOriginal-Content von: Auktionshaus Eppli, übermittelt durch news aktuell