Kauf im Burggraben-Depot von Frank Helmes – Deutschlands erfolgreichstes Value-Depot

Die Corona-Lage in vielen Ländern eskaliert. In der Schweiz können beispielsweise wegen mangelnder Kapazitäten Menschen nicht mehr in einem Krankenhaus auf die Intensivstation. Wenn die Lage weiter eskalieren sollte (ich betone den Konjunktiv – nicht abschätzbar derzeit) sichere ich mein Depot am Montag mit Shorts ab.

Kauf S&P 500 2x Short, WKN DBX0B6 und Euro Stoxx 50 2x Short, WKN A0MNT7

Depotanteil im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung