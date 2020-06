Kauf im Burggraben-Depot von Frank Helmes – Deutschlands erfolgreichstes Value-Depot

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Kauf LOCKHEED MARTIN

Die Aktie ist günstig. Das Discounted Cash-Flow Verfahren zeigt eine Unterbewertung von 10% (Unterbewertung bedeutet, dass eine Aktie günstig ist).

Das Unternehmen ist der größte Waffenhersteller der Welt (mehrere Milliarden Umsatz). Der Burggraben ist durch Technologie gegeben. Waffen (Raketen, Kampfflugzeuge, Schiffe etc.) sind technologisch sehr komplex, so dass es sehr schwer für neue Unternehmen ist, in diesen Markt einzutreten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



