Kauf im Burggraben-Depot von Frank Helmes – Deutschlands erfolgreichstes Value-Depot

Kauf Vonovia

Grund: Die Aktie ist günstig. Das NAV-Verfahren zeigt eine Unterbewertung von 15% (Unterbewertung bedeutet, dass eine Aktie günstig ist).

Anteil des Kaufs im Gesamt-Vermögen: 0,1%

Depotanteil des Kaufs im Burggaben-Depot: 3%

Vonovia ist Deutschlands führendes Wohnungsunternehmen. Zum Bestand des DAX-Konzerns gehören 400.000 Wohnungen in Deutschland. Der Burggraben ist also sehr groß. Menschen brauchen Wohnungen, sie zahlen Miete an das Unternehmen und wir