Kauf im Burggraben-Depot von Frank Helmes – Angaben zur Aktie und Value-Bewertung im Artikel

Ich kaufe am Montag Citigroup, ISIN: US1729674242

Die USA haben die erfolgreichsten Banken der Welt. Ich möchte mir daher quasi einen eigenen ETF der besten und größten US-Banken im Depot aufbauen: JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup und Morgan Stanley. Alle anderen US-Banken (z.B. SUNTRUST BANKS, BB AND T CORP, FIFTH THIRD BANCORP u.v.m.) sind wesentich kleiner ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



