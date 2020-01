Kauf im Burggraben-Depot von Frank Helmes – Angaben zur Aktie im Artikel

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Ich kaufe Fraport, ISIN: DE0005773303

Fraport ist nicht nur der Betreiber des Frankfurter Flughafens, sondern vieler weiterer Flughäfen weltweit.

Flughäfen sind großartige Investments. Fast alle Unternehmen der Welt (Maschinenbau, Pharma, Nahrung etc. etc.) sind durch Wettbewerber, also andere Unternehmen bedroht. Der Burggraben bei Flughäfen ist im Gegensatz dazu riesig. Von staatlichen Behörden würde niemals genehmigt werden, dass neben einem Flughafen ein weiterer gebaut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



