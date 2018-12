Kauf Alphabet für das Burggraben-Depot – Details zur preislichen Unterbewertung im Artikel

Google gehört zu Alphabet und ist das perfekte Geschäftsmodell. Fast die ganze Welt nutzt diese Suchmaschinen und andere Firmen zahlen Geld an Google, damit ihre Werbung gut platziert wird. Zudem gehört YouTube ebenfalls zu Alphabet. Millionen Menschen schauen YouTube. Firmen platzieren auch dort Werbung und zahlen dafür an Alphabet. Das Betriebssystem Android spült Alphabet ebenso viel Geld in die Kasse – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Helmes.