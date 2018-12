Kauf Aena für das Burggraben-Depot (Real-Geld Depot von Frank Helmes) – Details im Artikel

Aena ist der größte Flughafenbetreiber der Welt mit insgesamt 46 Flughäfen in Spanien (darunter auch Madrid – viergrößter Flughafen Europas) und 27 weiteren Flughäfen in Mexiko, USA, Kuba, Kolumbien, Bolivien, Schweden und Großbritannien.

Flughäfen sind großartige Investments. Fast alle Unternehmen der Welt (Maschinenbau, Pharma, Nahrung etc. etc.) sind durch Wettbewerber, also andere Unternehmen bedroht. Der Burggraben bei Flughäfen ist im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Helmes.