Kauder wirbt für engere Beziehungen zu Japan

TOKIO (dpa-AFX) - Deutschland und Europa sollten nach Auffassung des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, ihre Beziehungen zu Japan ausbauen.



"Gerade in diesen außenpolitisch unsicheren Zeiten ist Japan für uns Europäer ein Partner, auf den Verlass ist", sagte Kauder am Dienstag bei einem Besuch in Tokio. Das habe er bei seinen Gesprächen mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe und Außenminister Taro Kono gespürt. Vor diesem Hintergrund sei es ein "Glück", dass sich die EU und Japan nach Jahren der Verhandlungen auf ein Freihandelsabkommen geeinigt hätten.

Die über lange Jahre bestehende Weltordnung sei ins Wanken geraten, sagte Kauder. "Wir setzen auf einen Ausgleich mit Russland auf Basis unserer Werte, wollen eine gleichberechtigte Partnerschaft mit China und wollen natürlich die Beziehungen zu unseren alten Bündnispartner USA weiter pflegen. Wir müssen nun aber mehr denn je Freundschaften zu anderen Ländern wie zu Japan intensivieren", sagte Kauder.

Bei seinem inzwischen achten Besuch in Japan traf der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende auch mit Vertretern der Opposition zusammen und informierte sich zu den Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Für Europa und Japan bedeute das, "dass beide alles daran setzen müssen, gegenüber den Firmen aus den USA und China insgesamt nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten", so Kauder. Das Hightechland Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt./ln/DP/das